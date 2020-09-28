Панель стеновая трехслойная с утеплителем сэндвич с креплением Z-LOCK ПСБ 100х1000ММ 0.7-РЕ-RAL5015-MESA 1/0.7-РЕ-RAL7004-MESA 1 A ГОСТ 32603-2012 ООО Энергия Россия Конструкции и детали конструкций прочие, листы, прутки, уголки, профили и аналогичные изделия из черных металлов или алюминия от 6960 ₽ В корзину

Панель стеновая сэндвич ПСМ-150 1200х6000х150ММ с минеральным утеплителем 0.5 PE/0.5 PE RAL 7004/RAL 9003 Конструкции и детали конструкций прочие, листы, прутки, уголки, профили и аналогичные изделия из черных металлов или алюминия Не указана В корзину

Панель стеновая сэндвич ПСМ-150 1000х6000х150ММ с минеральным утеплителем 0.5 PE/0.5 PE RAL 7047/RAL 9003 Конструкции и детали конструкций прочие, листы, прутки, уголки, профили и аналогичные изделия из черных металлов или алюминия от 4200 ₽ В корзину

Петля стрела никель для навесных ворот сталь 22х250ММ Конструкции и детали конструкций прочие, листы, прутки, уголки, профили и аналогичные изделия из черных металлов или алюминия от 86 ₽ В корзину

Кронштейн одиночный DKC LAS 41х41 основание 500ММ горячеоцинкованный Конструкции и детали конструкций прочие, листы, прутки, уголки, профили и аналогичные изделия из черных металлов или алюминия от 405,26 ₽ В корзину

Буклетница Комус Парус-2 напольная перфорированная для рекламных буклетов 1600х457х360 металл хромированный Конструкции и детали конструкций прочие, листы, прутки, уголки, профили и аналогичные изделия из черных металлов или алюминия от 7815 ₽ В корзину

Буклетница Комус напольная разборная для рекламных буклетов 360х490х1542ММ алюминий серебристый 10 карманов А4 Конструкции и детали конструкций прочие, листы, прутки, уголки, профили и аналогичные изделия из черных металлов или алюминия от 15600 ₽ В корзину

Пресс волл легкая сборно-разборная 3х2М металл хромированные трубы, фотопанно бесшовное (полноцветная широкоформатная печать), специальная сумка-тубус для упаковки Конструкции и детали конструкций прочие, листы, прутки, уголки, профили и аналогичные изделия из черных металлов или алюминия от 17900 ₽ В корзину

Пресс волл легкая сборно-разборная 4х2М металл хромированные трубы, фотопанно бесшовное (полноцветная широкоформатная печать), специальная сумка-тубус для упаковки Конструкции и детали конструкций прочие, листы, прутки, уголки, профили и аналогичные изделия из черных металлов или алюминия от 66000 ₽ В корзину

Автоматика Prepona ПВР-02 ДАБР.303225.002 RAL 7040 для распашных ворот ЗАО "ЦЕСИС НИКИРЭТ" Конструкции и детали конструкций прочие, листы, прутки, уголки, профили и аналогичные изделия из черных металлов или алюминия Не указана В корзину

Кронштейн с переменным углом Feron ДС-1-48 230х150х120ММ для уличного светильника 41427 Конструкции и детали конструкций прочие, листы, прутки, уголки, профили и аналогичные изделия из черных металлов или алюминия от 330,12 ₽ В корзину