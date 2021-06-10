Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Техподдержка8 800 100-66-22
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Добавлено в корзину!
    Отправить запрос
    Удалено из корзины
    Главная / Торговый портал / Конструкции и детали конструкций из черных металлов / Металлорукав МРПИ НГ 16ММ ПВХ изоляция ТУ 3449-013-99856433-2012
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Металлорукав МРПИ НГ 16ММ ПВХ изоляция ТУ 3449-013-99856433-2012

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Металлорукав МРПИ НГ 16ММ ПВХ изоляция ТУ 3449-013-99856433-2012- Конструкции и детали конструкций из черных металлов
    43
    Металлорукав МРПИ НГ 16ММ ПВХ изоляция ТУ 3449-013-99856433-2012

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    от 30
    В корзину
    Единица измерения:
    М
    Заказать в один клик
    Авторизуйтесь, чтобы увидеть технические характеристики
    Сообщить об ошибке
    Поставщики
    • ООО "СНАБДИМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      473,95
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      568,75
      Спецификация
      Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      568,75c НДС
    • ООО "СКС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      228
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      273,6
      Спецификация
      Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      273,6c НДС
    • ООО "ТД АТИ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      194,89
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      233,88
      Спецификация
      Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      233,88c НДС
    • ООО "ННТК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      182,4
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      182,4
      Спецификация
      Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      182,4c НДС
    • ООО "МТКОМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      90
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      108
      Спецификация
      Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      108c НДС
    • ООО ТД "АСВ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      88
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      105,6
      Спецификация
      Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      105,6c НДС
    • ООО "БИЗНЕС ИННОВАЦИИ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      57,5
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      69
      Спецификация
      Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      50
      Регионы поставки
      Подробнее
      69c НДС
    • ООО "ССК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      55
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      66
      Спецификация
      Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      66c НДС
    • ООО "СТРОЙТЕХНОКРЕДИТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      55
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      66
      Спецификация
      Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      50000
      Регионы поставки
      Подробнее
      66c НДС
    • АО "РЕМТЕХКОМПЛЕКТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      54
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      64,8
      Спецификация
      Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      64,8c НДС
    • ООО "РАББЕР"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      50,39
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      60,47
      Спецификация
      Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      60,47c НДС
    • ООО "УРАЛРЕСУРСЫ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      45,3
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      54,36
      Спецификация
      Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования
      Характеристики
      Металлорукав в ПВХ изоляции МРПИ нг 16 ТУ 3449-013-99856433-2012
      Минимальная партия
      75000
      Регионы поставки
      Подробнее
      54,36c НДС
    • ООО "ТЕСЛА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      39
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      46,8
      Спецификация
      Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      46,8c НДС
    • ООО "ПОВОЛЖСКИЙ ЦЕНТР РТИ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      37,5
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      45
      Спецификация
      Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      45c НДС
    • ООО "АПК "УНИВЕРСАЛЭНЕРГО"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      37
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      44,4
      Спецификация
      Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      50000
      Регионы поставки
      Подробнее
      44,4c НДС
    • ООО "ССК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      31,25
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      37,5
      Спецификация
      Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      37,5c НДС
    • ООО "ПРОДЭЛ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      30
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      36
      Спецификация
      Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      36c НДС
    • ООО "ЛУИС+"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      25
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      30
      Спецификация
      Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      30c НДС
    • ООО "САМУР"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      50
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • ООО "АЙТИ СИСТЕМЫ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • ООО "ЛАНИСКАН"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана

    Похожие товары

    Металлорукав РГТА 8Д4.498.469-14-100-0.7 14ММ 100КГ/СМ2 0.7М 12Х18Н10Т под приварку
    Конструкции и детали конструкций из черных металлов
    от 1788
    В корзину
    Металлорукав герметичный РФ011ОП1.П.40.0,5 40ММ PN10 0.5М 12Х18Н10Т под приварку втулка 12Х18Н10Т 45х4ММ
    Конструкции и детали конструкций из черных металлов
    от 11400
    В корзину
    Металлорукав RS439L12 230 П LN0.4 50ММ PN40 0.40М Witzenmann
    Конструкции и детали конструкций из черных металлов
    Не указана
    В корзину
    Металлорукав герметичный РФ011ОП1.П.50.0,5 50ММ PN10 0.5М 12Х18Н10Т под приварку втулка 09Г2С 45х4ММ
    Конструкции и детали конструкций из черных металлов
    от 13800
    В корзину
    Металлорукав герметичный РФ011ОП1.П.80.0,5 80ММ PN10 0.5М 12Х18Н10Т под приварку втулка 12Х18Н10Т 89х5ММ
    Конструкции и детали конструкций из черных металлов
    от 14160
    В корзину
    Металлорукав герметичный РФ011ОП1.П.50.0,4 50ММ PN10 0.4М 12Х18Н10Т под приварку втулка 12Х18Н10Т 57х4ММ
    Конструкции и детали конструкций из черных металлов
    от 11640
    В корзину
    Металлорукав герметичный РФ011ОП1.П.40.0,5 40ММ PN10 0.5М 12Х18Н10Т под приварку втулка 09Г2С 45х4ММ
    Конструкции и детали конструкций из черных металлов
    от 11400
    В корзину
    Металлорукав герметичный РФ011ОП1.П.40.0,4 40ММ PN10 0.4М 12Х18Н10Т под приварку втулка 12Х18Н10Т 45х4ММ
    Конструкции и детали конструкций из черных металлов
    от 11400
    В корзину
    Металлорукав герметичный РФ011ОП1.П.25.0,5 25ММ PN10 0.5М 12Х18Н10Т под приварку втулка 12Х18Н10Т 32х4ММ
    Конструкции и детали конструкций из черных металлов
    от 11400
    В корзину
    Металлорукав герметичный РФ011ОП1.П.100.0,5 100ММ PN10 0.5М 12Х18Н10Т под приварку втулка 09Г2С 108х5ММ
    Конструкции и детали конструкций из черных металлов
    от 23400
    В корзину
    Металлорукав герметичный РФ011ОП1.П.100.0,4 100ММ PN10 0.4М 12Х18Н10Т под приварку втулка 09Г2С 108х5ММ
    Конструкции и детали конструкций из черных металлов
    от 23400
    В корзину
    Металлорукав RS439L12 230 П LN0.3 32ММ PN40 0.3М Witzenmann
    Конструкции и детали конструкций из черных металлов
    Не указана
    В корзину
    Позвонить