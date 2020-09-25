Фильтр для воды проточный Аквафор Фаворит для холодной воды 2.5Л/МИН нержавеющая сталь

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Фильтр для воды проточный Аквафор Фаворит для холодной воды 2.5Л/МИН нержавеющая сталь- Установки для очистки питьевых, сточных вод и улучшения качества питьевых вод