Инструмент многофункциональный Dremel 3000 130ВТ 10000-33000ОБ/МИН 0.55КГ F0133000JT
Приспособления станочные переналаживаемые универсально-сборные
от 6840₽
Инструмент многофункциональный аккумуляторный Dremel 8220-1/5 5000-33000ОБ/МИН 0.66КГ F0138220JD
Приспособления станочные переналаживаемые универсально-сборные
от 8736₽
Инструмент многофункциональный DeWALT DWE 315 300ВТ 2200ОБ/МИН 1.47КГ
Приспособления станочные переналаживаемые универсально-сборные
Не указана
Инструмент многофункциональный аккумуляторный Bosch AdvancedMulti 18 универсальный 0603104021
Приспособления станочные переналаживаемые универсально-сборные
от 16200₽
Инструмент многофункциональный Dremel 8200-1/35
Приспособления станочные переналаживаемые универсально-сборные
от 8475,6₽
Инструмент многофункциональный Dremel 335 для фрезерования
Приспособления станочные переналаживаемые универсально-сборные
от 15480₽
Стержень паяльно-сварочный ЭХЗ-1152 ТУ 1718-001-56222072-2005 ООО "ВЕЛД-ФОРС"
Приспособления станочные переналаживаемые универсально-сборные
от 755₽
Оправка графитовая многоразовая ГО-1, ГО-2, ГО-3 ТУ 1718-001-56222072-2005 ВЕЛД-ФОРС, ООО
Приспособления станочные переналаживаемые универсально-сборные
от 8332,72₽
Оправка графитовая многоразовая ГО-1 до 400ММ
Приспособления станочные переналаживаемые универсально-сборные
от 11₽
Трубка теплоотводящая на привариваемый кабель s=4-9ММ²
Приспособления станочные переналаживаемые универсально-сборные
от 86,7₽
Паста паяльная MECHANIC XGSP50 XG-50 100Г
Приспособления станочные переналаживаемые универсально-сборные
от 681,6₽
Цилиндр пневматический к УНП2-7-65 для насоса перекачивающего
Приспособления станочные переналаживаемые универсально-сборные
Не указана