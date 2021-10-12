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    Главная / Торговый портал / Провода и кабели связи полевые / Провод связи полевой П-274М 1 1ММ2
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Провод связи полевой П-274М 1 1ММ2

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Провод связи полевой П-274М 1 1ММ2- Провода и кабели связи полевые
    4
    Провод связи полевой П-274М 1 1ММ2

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    Цена
    от 8400
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    Поставщики
    • ООО "ИНТЭРПРОМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      22000
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      26400
      Спецификация
      Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      26400c НДС
    • АО ТПП "ТЕХНОЦЕНТР"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      17862,85
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      21435,43
      Спецификация
      Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      21435,43c НДС
    • ООО "ПРОДЭЛ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      12000
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      14400
      Спецификация
      Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      14400c НДС
    • ООО "ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      11430
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      13716
      Спецификация
      Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      13716c НДС
    • ООО "МИКАЛОР"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      11000
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      13200
      Спецификация
      Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      13200c НДС
    • ООО "БИЗНЕС ИННОВАЦИИ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      9940
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      11928
      Спецификация
      Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      11928c НДС
    • ИП "Селянкин Дмитрий Михайлович"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      9000
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      9000
      Спецификация
      Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      9000c НДС
    • ООО "САМУР"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      7114,8
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      8537,76
      Спецификация
      Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      8537,76c НДС
    • ООО "АПК "УНИВЕРСАЛЭНЕРГО"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      7000
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      8400
      Спецификация
      Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      8400c НДС

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