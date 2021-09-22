Характеристики

Торговая марка: Метта Подробные характеристики Материал обивки: искусственная кожа/сетка Цвет обивки: серый Макс. статическая нагрузка, кг: 120 Материал крестовины: хромированный металл Механизм качания: MultiBlock Ценовая категория: бизнес-класс Поясничный упор: Да Наличие подголовника: Да Подставка для ног: Нет Материал спинки: сетка Материал подлокотников: металл с мягкими накладками Материал сиденья: сетка Цвет спинки: серый Цвет сиденья: серый Цвет подлокотников: хром/в цвет кресла Цвет крестовины: хром Регулировка высоты спинки: Нет Регулировка наклона спинки: Да Регулировка силы отклонения спинки: Да Регулировка глубины сиденья: Да Регулировка высоты сиденья: Да Регулировка поясничного упора: Нет Регулировка подголовника: Нет Регулировка подлокотников: Нет Диаметр штока колесных опор: 11 мм Гарантийный срок: 12 мес Страна происхождения: Россия Сборка мебели: требуется сборка поставщиком