Спецификация
Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки
Характеристики
Торговая марка: Don
Подробные характеристики
Тип холодильника: с морозильником
Класс энергопотребления: А
Количество камер: 1
Объем общий: 148 литр
Объем холодильной камеры: 130 литр
Объем морозильной камеры: 18 литр
Тип управления: электромеханическое
Уровень шума: 41 дб
Количество компрессоров: 1 шт.
Зона сохранения свежести: Да
Количество отделений в морозильной камере: 1
Расположение морозильной камеры: сверху
Тип размораживания холодильной камеры: капельная система
Тип размораживания морозильной камеры: ручной
Полки холодильной камеры: 2 шт.
Материал полок: стекло
Цвет: белый
Длина шнура: 1.7 метр
Высота: 850 мм
Ширина: 574 мм
Глубина: 610 мм
Вес изделия: 35 кг
Гарантийный срок: 24 мес
Страна происхождения: Россия