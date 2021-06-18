Цена с НДС, руб.
Не указана
Спецификация
Производство бытовых электрических приборов
Характеристики
Полезный объём (общий), л 500
Максимальный расход холодной воды, л/мин 50
Максимальная температура горячей воды, °C 95
Максимальное рабочее давление хол. воды, бар 10
Максимальное расчётное давление хол. воды, бар 7,8
Максимальное испытательное давление гор. воды, бар 10
Эксплуатационная мощность, кВт 66,4
При t подающей линии 80°C, t гор. воды на выходе 45°C и t хол. воды 10°C, л/мин 27
Объёмный расход греющей воды, л/ч 5900
Потери давления, мбар 350
Время нагрева при номин. мощности, мин 44
Максимальная температура греющей воды, °C 160
Максимальное рабочее давление греющей воды, бар 16
Высота бака с теплоизоляцией, мм 1870
Диаметр, мм 780
Вес, кг 174