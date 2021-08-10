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    Главная / Торговый портал / Машины кухонные универсальные / Машина кухонная хлеборез Gastromix SH31 220В 0.55КВТ 710х710х730ММ
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Машина кухонная хлеборез Gastromix SH31 220В 0.55КВТ 710х710х730ММ

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Машина кухонная хлеборез Gastromix SH31 220В 0.55КВТ 710х710х730ММ- Машины кухонные универсальные
    5
    Машина кухонная хлеборез Gastromix SH31 220В 0.55КВТ 710х710х730ММ

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    Цена
    от 58756,8
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    Единица измерения:
    ШТ
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    Поставщики
    • ООО "НАШ ПРОФИЛЬ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      48964
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      58756,8
      Спецификация
      Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      58756,8c НДС

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