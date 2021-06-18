Светильник HB LED 150 D60 5000K 144ВТ 16500ЛМ 115ЛМ/ВТ 463х248х215ММ УХЛ1 7.5КГ IP66 > 0.85 >65 нет ТУ 3461-001-44919750-12 ООО "МГК"Световые Технологии"
Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Светильник HB LED 150 D60 5000K 144ВТ 16500ЛМ 115ЛМ/ВТ 463х248х215ММ УХЛ1 7.5КГ IP66 > 0.85 >65 нет ТУ 3461-001-44919750-12 ООО "МГК"Световые Технологии"- Светильники и осветительные устройства
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