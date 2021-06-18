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    Главная / Торговый портал / Светильники и осветительные устройства / Светильник HB LED 150 D60 5000K 144ВТ 16500ЛМ 115ЛМ/ВТ 463х248х215ММ УХЛ1 7.5КГ IP66 > 0.85 >65 нет ТУ 3461-001-44919750-12 ООО "МГК"Световые Технологии"
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Светильник HB LED 150 D60 5000K 144ВТ 16500ЛМ 115ЛМ/ВТ 463х248х215ММ УХЛ1 7.5КГ IP66 > 0.85 >65 нет ТУ 3461-001-44919750-12 ООО "МГК"Световые Технологии"

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Светильник HB LED 150 D60 5000K 144ВТ 16500ЛМ 115ЛМ/ВТ 463х248х215ММ УХЛ1 7.5КГ IP66 > 0.85 >65 нет ТУ 3461-001-44919750-12 ООО "МГК"Световые Технологии"- Светильники и осветительные устройства
    13
    Светильник HB LED 150 D60 5000K 144ВТ 16500ЛМ 115ЛМ/ВТ 463х248х215ММ УХЛ1 7.5КГ IP66 > 0.85 >65 нет ТУ 3461-001-44919750-12 ООО "МГК"Световые Технологии"

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    Цена
    от 1704,24
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    Поставщики
    • ООО "СВЕТ ЭК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      33970,12
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      40084,75
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      40084,75c НДС
    • ООО "СВЕТ ЭК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      33970,12
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      40084,75
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      40084,75c НДС
    • ООО "СВЕТ ЭК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      33970,12
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      40084,75
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      40084,75c НДС
    • ООО "СВЕТ ЭК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      33970,12
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      40084,75
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      40084,75c НДС
    • ООО "СВЕТ ЭК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      33970,12
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      40084,75
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      40084,75c НДС
    • ООО "СВЕТ ЭК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      33970,12
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      40084,75
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      40084,75c НДС
    • ООО "СВЕТ ЭК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      33970,12
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      40084,75
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      40084,75c НДС
    • ООО "СВЕТ ЭК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      33970,12
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      40084,75
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      40084,75c НДС
    • ООО "СВЕТ ЭК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      33970,12
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      40084,75
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      40084,75c НДС
    • ООО "СВЕТ ЭК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      33970,12
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      40084,75
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      40084,75c НДС
    • ООО "СВЕТ ЭК"
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      Цена без НДС, руб.
      33970,12
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      40084,75
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      40084,75c НДС
    • ООО "СВЕТ ЭК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      33970,12
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      40084,75
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      40084,75c НДС
    • ООО "СВЕТ ЭК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      33970,12
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      40084,75
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
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      Цена без НДС, руб.
      33970,12
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      40084,75
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      40084,75c НДС
    • ООО "СВЕТ ЭК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      33970,12
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      40084,75
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      40084,75c НДС
    • ООО "СВЕТ ЭК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      33970,12
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      40084,75
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
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      40084,75c НДС
    • ООО "СВЕТ ЭК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      33970,12
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      40084,75
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      40084,75c НДС
    • ООО "СВЕТ ЭК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      33970,12
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      40084,75
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      40084,75c НДС
    • ООО "СВЕТ ЭК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      33970,12
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      40084,75
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      40084,75c НДС
    • ООО "СВЕТ ЭК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      33970,12
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      40084,75
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      40084,75c НДС
    • ООО "СВЕТ ЭК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      33970,12
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      40084,75
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
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      33970,12
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      18.0
      Цена с НДС, руб.
      40084,75
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
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      26285,55
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      31016,95
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
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      31016,95c НДС
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      Цена без НДС, руб.
      25495,55
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      18.0
      Цена с НДС, руб.
      30084,75
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
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      25495,55
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      30084,75
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
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      Подробнее
      30084,75c НДС
    • ООО "СВЕТ ЭК"
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      Цена без НДС, руб.
      25495,55
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      30084,75
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
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      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      30084,75
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
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      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      30084,75
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
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      30084,75c НДС
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      Ставка НДС, %
      18.0
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      30084,75
      Спецификация
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      Минимальная партия
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      30084,75
      Спецификация
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      Характеристики
      Минимальная партия
      1
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      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      28368,64
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
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      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      28368,64
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
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    • ООО "СВЕТ ЭК"
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      24041,22
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      28368,64
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      28368,64c НДС
    • ООО "СВЕТ ЭК"
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      Цена без НДС, руб.
      24041,22
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      28368,64
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      28368,64c НДС
    • ООО "СВЕТ ЭК"
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      24041,22
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      28368,64
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
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    • ООО "СВЕТ ЭК"
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      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      28368,64
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      28368,64c НДС
    • ООО "СВЕТ ЭК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      24041,22
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      28368,64
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      28368,64c НДС
    • ООО "СВЕТ ЭК"
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      Цена без НДС, руб.
      24041,22
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      28368,64
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      28368,64c НДС
    • ООО "СВЕТ ЭК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      24041,22
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      28368,64
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      28368,64c НДС
    • ООО "СВЕТ ЭК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      24041,22
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      28368,64
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      28368,64c НДС
    • ООО "СВЕТ ЭК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      24041,22
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      28368,64
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      28368,64c НДС
    • ООО "СВЕТ ЭК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      24041,22
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      28368,64
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      28368,64c НДС
    • ООО "СВЕТ ЭК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      24041,22
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      28368,64
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      28368,64c НДС
    • ООО "СВЕТ ЭК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      24041,22
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      28368,64
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      28368,64c НДС
    • ООО "СВЕТ ЭК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      24041,22
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      28368,64
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      28368,64c НДС
    • ООО "СВЕТ ЭК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      24041,22
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      28368,64
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      28368,64c НДС
    • ООО "СВЕТ ЭК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      24041,22
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      28368,64
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      28368,64c НДС
    • ООО "СВЕТ ЭК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      22550,99
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      26610,17
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      26610,17c НДС
    • ООО "СВЕТ ЭК"
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      Цена без НДС, руб.
      22550,99
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      26610,17
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      26610,17c НДС
    • ООО "СВЕТ ЭК"
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      Цена без НДС, руб.
      22550,99
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      26610,17
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      26610,17c НДС
    • ООО "СВЕТ ЭК"
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      Цена без НДС, руб.
      22550,99
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      26610,17
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      26610,17c НДС
    • ООО "СВЕТ ЭК"
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      Цена без НДС, руб.
      22550,99
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      26610,17
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      26610,17c НДС
    • ООО "СВЕТ ЭК"
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      Цена без НДС, руб.
      22550,99
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      26610,17
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      26610,17c НДС
    • ООО "СВЕТ ЭК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      22550,99
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      26610,17
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      26610,17c НДС
    • ООО "СВЕТ ЭК"
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      Цена без НДС, руб.
      22550,99
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      26610,17
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      26610,17c НДС
    • ООО "СВЕТ ЭК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      22550,99
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      26610,17
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      26610,17c НДС
    • ООО "СВЕТ ЭК"
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      Цена без НДС, руб.
      22550,99
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      26610,17
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      26610,17c НДС
    • ООО "СВЕТ ЭК"
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      Цена без НДС, руб.
      22550,99
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      26610,17
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      26610,17c НДС
    • ООО "СВЕТ ЭК"
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      Цена без НДС, руб.
      22550,99
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      26610,17
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      26610,17c НДС
    • ООО "СВЕТ ЭК"
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      Цена без НДС, руб.
      22550,99
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      26610,17
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      26610,17c НДС
    • ООО "СВЕТ ЭК"
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      Цена без НДС, руб.
      22550,99
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      26610,17
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      26610,17c НДС
    • ООО "СВЕТ ЭК"
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      Цена без НДС, руб.
      22550,99
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      26610,17
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      26610,17c НДС
    • ООО "СВЕТ ЭК"
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      Цена без НДС, руб.
      22550,99
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      26610,17
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      26610,17c НДС
    • ООО "СВЕТ ЭК"
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      Цена без НДС, руб.
      22550,99
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      26610,17
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      26610,17c НДС
    • ООО "СВЕТ ЭК"
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      Цена без НДС, руб.
      22550,99
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      26610,17
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      26610,17c НДС
    • ООО "СВЕТ ЭК"
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      Цена без НДС, руб.
      22550,99
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      26610,17
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      26610,17c НДС
    • ООО "СВЕТ ЭК"
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      Цена без НДС, руб.
      22550,99
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      26610,17
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      26610,17c НДС
    • ООО "СВЕТ ЭК"
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      Цена без НДС, руб.
      22550,99
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      26610,17
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      26610,17c НДС
    • ООО "СВЕТ ЭК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      22550,99
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      26610,17
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      26610,17c НДС
    • ООО "СВЕТ ЭК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      21562,77
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      25444,07
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      25444,07c НДС
    • ООО "СВЕТ ЭК"
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      Цена без НДС, руб.
      21562,77
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      25444,07
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      25444,07c НДС
    • ООО "СВЕТ ЭК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      21562,77
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      25444,07
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      25444,07c НДС
    • ООО "СВЕТ ЭК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      21562,77
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      25444,07
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      25444,07c НДС
    • ООО "СВЕТ ЭК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      21562,77
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      25444,07
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      25444,07c НДС
    • ООО "СВЕТ ЭК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      21562,77
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      25444,07
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
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      25444,07c НДС
    • ООО "СВЕТ ЭК"
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      Цена без НДС, руб.
      21562,77
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      25444,07
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
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      25444,07c НДС
    • ООО "СВЕТ ЭК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      21562,77
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      25444,07
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      25444,07c НДС
    • ООО "СВЕТ ЭК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      21562,77
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      25444,07
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      25444,07c НДС
    • ООО "СВЕТ ЭК"
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      Цена без НДС, руб.
      21562,77
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      25444,07
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      25444,07c НДС
    • ООО "СВЕТ ЭК"
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      Цена без НДС, руб.
      21562,77
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      25444,07
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
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      25444,07c НДС
    • ООО "СВЕТ ЭК"
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      Цена без НДС, руб.
      21562,77
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      25444,07
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      25444,07c НДС
    • ООО "СВЕТ ЭК"
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      Цена без НДС, руб.
      21562,77
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      25444,07
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      25444,07c НДС
    • ООО "СВЕТ ЭК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      21562,77
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      25444,07
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      25444,07c НДС
    • ООО "СВЕТ ЭК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      21562,77
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      25444,07
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      25444,07c НДС
    • ООО "СВЕТ ЭК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      21562,77
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      25444,07
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      25444,07c НДС
    • ООО "СВЕТ ЭК"
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      Цена без НДС, руб.
      18296,46
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      21589,83
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
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      21589,83c НДС
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      Цена без НДС, руб.
      18296,46
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      21589,83
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
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      21589,83c НДС
    • ООО "СВЕТ ЭК"
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      Цена без НДС, руб.
      18296,46
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      21589,83
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      21589,83c НДС
    • ООО "СВЕТ ЭК"
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      Цена без НДС, руб.
      18296,46
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      21589,83
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
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      21589,83c НДС
    • ООО "СВЕТ ЭК"
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      Цена без НДС, руб.
      18296,46
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      21589,83
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      21589,83c НДС
    • ООО "СВЕТ ЭК"
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      Цена без НДС, руб.
      18296,46
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      21589,83
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      21589,83c НДС
    • ООО "СВЕТ ЭК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      18296,46
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      21589,83
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      21589,83c НДС
    • ООО "СВЕТ ЭК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      17426,75
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      20563,57
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
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      20563,57c НДС
    • ООО "СВЕТ ЭК"
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      Цена без НДС, руб.
      17426,75
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      20563,57
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      20563,57c НДС
    • ООО "СВЕТ ЭК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      17426,75
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      20563,57
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      20563,57c НДС
    • ООО "СВЕТ ЭК"
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      Цена без НДС, руб.
      17426,75
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      20563,57
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      20563,57c НДС
    • ООО "СВЕТ ЭК"
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      Цена без НДС, руб.
      17426,75
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      20563,57
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      20563,57c НДС
    • ООО "СВЕТ ЭК"
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      Цена без НДС, руб.
      17426,75
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      20563,57
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      20563,57c НДС
    • ООО "СВЕТ ЭК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      17426,75
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      20563,57
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      20563,57c НДС
    • ООО "СВЕТ ЭК"
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      Цена без НДС, руб.
      17020,96
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      20084,74
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
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      20084,74c НДС
    • ООО "СВЕТ ЭК"
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      Цена без НДС, руб.
      17020,96
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      20084,74
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      20084,74c НДС
    • ООО "СВЕТ ЭК"
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      Цена без НДС, руб.
      17020,96
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      20084,74
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      20084,74c НДС
    • ООО "СВЕТ ЭК"
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      Цена без НДС, руб.
      17020,96
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      20084,74
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      20084,74c НДС
    • ООО "СВЕТ ЭК"
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      Цена без НДС, руб.
      17020,96
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      20084,74
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      20084,74c НДС
    • ООО "СВЕТ ЭК"
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      Цена без НДС, руб.
      17020,96
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      20084,74
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      20084,74c НДС
    • ООО "СВЕТ ЭК"
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      Цена без НДС, руб.
      17020,96
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      20084,74
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      20084,74c НДС
    • ООО "СВЕТ ЭК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      16297,76
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      19231,36
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      19231,36c НДС
    • ООО "СВЕТ ЭК"
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      Цена без НДС, руб.
      16159,15
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      19067,8
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      19067,8c НДС
    • ООО "РАС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      16159,15
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      19067,8
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      19067,8c НДС
    • ООО "СВЕТ ЭК"
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      Цена без НДС, руб.
      16159,15
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      19067,8
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      19067,8c НДС
    • ООО "СВЕТ ЭК"
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      Цена без НДС, руб.
      16159,15
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      19067,8
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      19067,8c НДС
    • ООО "РАС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      16159,15
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      19067,8
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      19067,8c НДС
    • ООО "РАС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      16159,15
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      19067,8
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      19067,8c НДС
    • ООО "СВЕТ ЭК"
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      Цена без НДС, руб.
      15796,46
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      18639,83
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
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      18639,83c НДС
    • ООО "СВЕТ ЭК"
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      Цена без НДС, руб.
      15796,46
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      18639,83
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      18639,83c НДС
    • ООО "СВЕТ ЭК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      15796,46
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      18639,83
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      18639,83c НДС
    • ООО "СВЕТ ЭК"
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      Цена без НДС, руб.
      15796,46
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      18639,83
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      18639,83c НДС
    • ООО "СВЕТ ЭК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      15796,46
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      18639,83
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      18639,83c НДС
    • ООО "СВЕТ ЭК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      15796,46
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      18639,83
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      18639,83c НДС
    • ООО "СВЕТ ЭК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      15796,46
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      18639,83
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      18639,83c НДС
    • ООО "СВЕТ ЭК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      15796,46
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      18639,83
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      18639,83c НДС
    • ООО "СВЕТ ЭК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      15698,79
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      18524,58
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      18524,58c НДС
    • ООО "РАС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      15698,79
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      18524,58
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      18524,58c НДС
    • ООО "СВЕТ ЭК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      15008
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      18009,6
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      18009,6c НДС
    • ООО "МИКАЛОР"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      15008
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      18009,6
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      18009,6c НДС
    • ООО "СВЕТ ЭК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      14722,77
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      17372,88
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      17372,88c НДС
    • ООО "СВЕТ ЭК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      14722,77
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      17372,88
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      17372,88c НДС
    • ООО "СВЕТ ЭК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      14722,77
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      17372,88
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      17372,88c НДС
    • ООО "СВЕТ ЭК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      14722,77
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      17372,88
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      17372,88c НДС
    • ООО "СВЕТ ЭК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      14722,77
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      17372,88
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      17372,88c НДС
    • ООО "СВЕТ ЭК"
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      Цена без НДС, руб.
      14722,77
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      17372,88
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      17372,88c НДС
    • ООО "СВЕТ ЭК"
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      Цена без НДС, руб.
      14722,77
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      17372,88
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      17372,88c НДС
    • ООО "СВЕТ ЭК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      14722,77
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      17372,88
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      17372,88c НДС
    • ООО "СВЕТ ЭК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      14722,77
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      17372,88
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      17372,88c НДС
    • ООО "СВЕТ ЭК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      14722,77
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      17372,88
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      17372,88c НДС
    • ООО "СВЕТ ЭК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      14722,77
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      17372,88
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      17372,88c НДС
    • ООО "СВЕТ ЭК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      14722,77
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      17372,88
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      17372,88c НДС
    • ООО "СВЕТ ЭК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      14722,77
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      17372,88
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      17372,88c НДС
    • ООО "СВЕТ ЭК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      14722,77
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      17372,88
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      17372,88c НДС
    • ООО "СВЕТ ЭК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      14722,77
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      17372,88
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      17372,88c НДС
    • ООО "СВЕТ ЭК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      14722,77
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      17372,88
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      17372,88c НДС
    • ООО "СВЕТ ЭК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      14722,77
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      17372,88
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      17372,88c НДС
    • ООО "СВЕТ ЭК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      14722,77
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      17372,88
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      17372,88c НДС
    • ООО "СВЕТ ЭК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      14722,77
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      17372,88
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      17372,88c НДС
    • ООО "СВЕТ ЭК"
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      Цена без НДС, руб.
      14722,77
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      17372,88
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      17372,88c НДС
    • ООО "СВЕТ ЭК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      14722,77
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      17372,88
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      17372,88c НДС
    • ООО "СВЕТ ЭК"
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      Цена без НДС, руб.
      14360,10
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      16944,92
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      16944,92c НДС
    • ООО "СВЕТ ЭК"
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      Цена без НДС, руб.
      14291,87
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      16864,41
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      16864,41c НДС
    • ООО "СВЕТ ЭК"
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      Цена без НДС, руб.
      13286,42
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      15677,98
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      15677,98c НДС
    • ООО "СВЕТ ЭК"
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      Цена без НДС, руб.
      13286,42
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      15677,98
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      15677,98c НДС
    • ООО "СВЕТ ЭК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      13286,42
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      15677,98
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      15677,98c НДС
    • ООО "СВЕТ ЭК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      13286,42
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      15677,98
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      15677,98c НДС
    • ООО "СВЕТ ЭК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      13286,42
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      15677,98
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      15677,98c НДС
    • ООО "СВЕТ ЭК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      13286,42
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      15677,98
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
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      15677,98c НДС
    • ООО "СВЕТ ЭК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      13286,42
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      15677,98
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
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      15677,98c НДС
    • ООО "СВЕТ ЭК"
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      Цена без НДС, руб.
      13188,73
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      15562,71
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
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      15562,71c НДС
    • ООО "СВЕТ ЭК"
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      Цена без НДС, руб.
      13188,73
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      15562,71
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
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      15562,71c НДС
    • ООО "СВЕТ ЭК"
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      Цена без НДС, руб.
      13188,73
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      15562,71
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
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      15562,71c НДС
    • ООО "СВЕТ ЭК"
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      Цена без НДС, руб.
      13188,73
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      15562,71
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      15562,71c НДС
    • ООО "СВЕТ ЭК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      13188,73
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      15562,71
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      15562,71c НДС
    • ООО "СВЕТ ЭК"
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      Цена без НДС, руб.
      13188,73
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      15562,71
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      15562,71c НДС
    • ООО "СВЕТ ЭК"
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      Цена без НДС, руб.
      13188,73
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      15562,71
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      15562,71c НДС
    • ООО "СВЕТ ЭК"
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      Цена без НДС, руб.
      12920,14
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      15245,77
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      15245,77c НДС
    • ООО "СВЕТ ЭК"
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      Цена без НДС, руб.
      12178,96
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      14371,18
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
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      14371,18c НДС
    • ООО "СВЕТ ЭК"
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      Цена без НДС, руб.
      12178,96
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      14371,18
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      14371,18c НДС
    • ООО "СВЕТ ЭК"
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      Цена без НДС, руб.
      12178,96
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      14371,18
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      14371,18c НДС
    • ООО "СВЕТ ЭК"
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      Цена без НДС, руб.
      11850,04
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      13983,05
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      13983,05c НДС
    • ООО "СВЕТ ЭК"
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      Цена без НДС, руб.
      11465,81
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      13529,66
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
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      13529,66c НДС
    • ООО "СВЕТ ЭК"
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      Цена без НДС, руб.
      11465,81
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      13529,66
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      13529,66c НДС
    • ООО "СВЕТ ЭК"
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      Цена без НДС, руб.
      11465,81
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      13529,66
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      13529,66c НДС
    • ООО "СВЕТ ЭК"
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      Цена без НДС, руб.
      11465,81
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      13529,66
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
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      13529,66c НДС
    • ООО "СВЕТ ЭК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      11465,81
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      13529,66
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      13529,66c НДС
    • ООО "СВЕТ ЭК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      11465,81
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      13529,66
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      13529,66c НДС
    • ООО "СВЕТ ЭК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      11465,81
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      13529,66
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      13529,66c НДС
    • ООО "СВЕТ ЭК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      11464,38
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      13527,97
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      13527,97c НДС
    • ООО "СВЕТ ЭК"
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      Цена без НДС, руб.
      11464,38
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      13527,97
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      13527,97c НДС
    • ООО "СВЕТ ЭК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      11464,38
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      13527,97
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      13527,97c НДС
    • ООО "СВЕТ ЭК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      11464,38
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      13527,97
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      13527,97c НДС
    • ООО "СВЕТ ЭК"
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      Цена без НДС, руб.
      11464,38
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      13527,97
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      13527,97c НДС
    • ООО "СВЕТ ЭК"
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      Цена без НДС, руб.
      11464,38
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      13527,97
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      13527,97c НДС
    • ООО "СВЕТ ЭК"
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      Цена без НДС, руб.
      11464,38
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      13527,97
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      13527,97c НДС
    • ООО "СВЕТ ЭК"
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      Цена без НДС, руб.
      11419,14
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      13474,59
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      13474,59c НДС
    • ООО "СВЕТ ЭК"
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      Цена без НДС, руб.
      11419,14
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      13474,59
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      13474,59c НДС
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      Цена без НДС, руб.
      11419,14
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      13474,59
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      13474,59c НДС
    • ООО "СВЕТ ЭК"
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      Цена без НДС, руб.
      11419,14
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      13474,59
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      13474,59c НДС
    • ООО "СВЕТ ЭК"
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      Цена без НДС, руб.
      11419,14
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      13474,59
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      13474,59c НДС
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      Цена без НДС, руб.
      11419,14
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      13474,59
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      13474,59c НДС
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      Цена без НДС, руб.
      11419,14
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      13474,59
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      13474,59c НДС
    • ООО "СВЕТ ЭК"
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      Цена без НДС, руб.
      11419,14
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      13474,59
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      13474,59c НДС
    • ООО "СВЕТ ЭК"
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      Цена без НДС, руб.
      11419,14
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      13474,59
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      13474,59c НДС
    • ООО "СВЕТ ЭК"
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      Цена без НДС, руб.
      11275,49
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      13305,08
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
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      13305,08c НДС
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      Цена без НДС, руб.
      11275,49
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      13305,08
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      13305,08c НДС
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      Цена без НДС, руб.
      11275,49
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      13305,08
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
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      13305,08c НДС
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      Цена без НДС, руб.
      11275,49
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      13305,08
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      13305,08c НДС
    • ООО "СВЕТ ЭК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      11275,49
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      13305,08
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      13305,08c НДС
    • ООО "СВЕТ ЭК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      11275,49
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      13305,08
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      13305,08c НДС
    • ООО "СВЕТ ЭК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      11275,49
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      13305,08
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      13305,08c НДС
    • ООО "СВЕТ ЭК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      11275,49
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      13305,08
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      13305,08c НДС
    • ООО "СВЕТ ЭК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      11275,49
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      13305,08
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      13305,08c НДС
    • ООО "СВЕТ ЭК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      11275,49
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      13305,08
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      13305,08c НДС
    • ООО "СВЕТ ЭК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      11275,49
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      13305,08
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      13305,08c НДС
    • ООО "СВЕТ ЭК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      11275,49
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      13305,08
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      13305,08c НДС
    • ООО "СВЕТ ЭК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      11275,49
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      13305,08
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      13305,08c НДС
    • ООО "СВЕТ ЭК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      11275,49
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      13305,08
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      13305,08c НДС
    • ООО "СВЕТ ЭК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      11275,49
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      13305,08
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      13305,08c НДС
    • ООО "СВЕТ ЭК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      11275,49
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      13305,08
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      13305,08c НДС
    • ООО "СВЕТ ЭК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      11198,65
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      13214,41
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      13214,41c НДС
    • ООО "СВЕТ ЭК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      10772,76
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      12711,86
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      12711,86c НДС
    • ООО "СВЕТ ЭК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      10772,76
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      12711,86
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      12711,86c НДС
    • ООО "СВЕТ ЭК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      10772,76
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      12711,86
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      12711,86c НДС
    • ООО "СВЕТ ЭК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      10772,76
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      12711,86
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      12711,86c НДС
    • ООО "СВЕТ ЭК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      10772,76
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      12711,86
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      12711,86c НДС
    • ООО "СВЕТ ЭК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      10772,76
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      12711,86
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      12711,86c НДС
    • ООО "СВЕТ ЭК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      10772,76
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      12711,86
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      12711,86c НДС
    • ООО "РАС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      10700,94
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      12627,12
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      12627,12c НДС
    • ООО "РАС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      10700,94
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      12627,12
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      12627,12c НДС
    • ООО "РАС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      10700,94
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      12627,12
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      12627,12c НДС
    • ООО "РАС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      10700,94
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      12627,12
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      12627,12c НДС
    • ООО "РАС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      10700,94
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      12627,12
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      12627,12c НДС
    • ООО "СВЕТ ЭК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      10700,94
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      12627,12
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      12627,12c НДС
    • ООО "СВЕТ ЭК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      10700,94
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      12627,12
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      12627,12c НДС
    • ООО "РАС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      10700,94
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      12627,12
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      12627,12c НДС
    • ООО "СВЕТ ЭК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      10700,94
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      12627,12
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      12627,12c НДС
    • ООО "СВЕТ ЭК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      10700,94
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      12627,12
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      12627,12c НДС
    • ООО "СВЕТ ЭК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      10700,94
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      12627,12
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      12627,12c НДС
    • ООО "СВЕТ ЭК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      10700,94
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      12627,12
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      12627,12c НДС
    • ООО "СВЕТ ЭК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      10700,94
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      12627,12
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      12627,12c НДС
    • ООО "СВЕТ ЭК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      10700,94
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      12627,12
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      12627,12c НДС
    • ООО "СВЕТ ЭК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      10700,94
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      12627,12
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      12627,12c НДС
    • ООО "СВЕТ ЭК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      10700,94
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      12627,12
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      12627,12c НДС
    • ООО "РАС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      10700,94
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      12627,12
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      12627,12c НДС
    • ООО "СВЕТ ЭК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      10700,94
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      12627,12
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      12627,12c НДС
    • ООО "СВЕТ ЭК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      10700,94
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      12627,12
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
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      12627,12c НДС
    • ООО "СВЕТ ЭК"
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      Цена без НДС, руб.
      10700,94
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      12627,12
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
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      12627,12c НДС
    • ООО "СВЕТ ЭК"
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      Цена без НДС, руб.
      10700,94
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      12627,12
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
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      12627,12c НДС
    • ООО "СВЕТ ЭК"
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      Цена без НДС, руб.
      10690,88
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      12615,25
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
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      12615,25c НДС
    • ООО "СВЕТ ЭК"
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      Цена без НДС, руб.
      10476,15
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      12361,86
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
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      12361,86c НДС
    • ООО "СВЕТ ЭК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      10245,61
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      12089,83
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
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      12089,83c НДС
    • ООО "СВЕТ ЭК"
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      Цена без НДС, руб.
      10176,95
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      12008,81
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
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      12008,81c НДС
    • ООО "СВЕТ ЭК"
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      Цена без НДС, руб.
      10083,31
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      11898,31
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
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      11898,31c НДС
    • ООО "СВЕТ ЭК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      10083,31
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      11898,31
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      11898,31c НДС
    • ООО "СВЕТ ЭК"
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      Цена без НДС, руб.
      10083,31
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      11898,31
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      11898,31c НДС
    • ООО "СВЕТ ЭК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      10083,31
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      11898,31
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      11898,31c НДС
    • ООО "СВЕТ ЭК"
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      Цена без НДС, руб.
      10083,31
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      11898,31
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      11898,31c НДС
    • ООО "СВЕТ ЭК"
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      Цена без НДС, руб.
      10083,31
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      11898,31
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      11898,31c НДС
    • ООО "СВЕТ ЭК"
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      Цена без НДС, руб.
      10083,31
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      11898,31
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      11898,31c НДС
    • ООО "СВЕТ ЭК"
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      Цена без НДС, руб.
      9992,10
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      11790,68
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      11790,68c НДС
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      Цена без НДС, руб.
      9992,10
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      11790,68
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      11790,68c НДС
    • ООО "СВЕТ ЭК"
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      Цена без НДС, руб.
      9992,10
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      11790,68
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      11790,68c НДС
    • ООО "СВЕТ ЭК"
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      Цена без НДС, руб.
      9992,10
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      11790,68
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      11790,68c НДС
    • ООО "СВЕТ ЭК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      9992,10
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      11790,68
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      11790,68c НДС
    • ООО "СВЕТ ЭК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      9992,10
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      11790,68
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      11790,68c НДС
    • ООО "СВЕТ ЭК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      9992,10
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      11790,68
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      11790,68c НДС
    • ООО "СВЕТ ЭК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      9946,85
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      11737,29
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
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      11737,29c НДС
    • ООО "СВЕТ ЭК"
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      Цена без НДС, руб.
      9946,85
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      11737,29
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      11737,29c НДС
    • ООО "СВЕТ ЭК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      9946,85
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      11737,29
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      11737,29c НДС
    • ООО "СВЕТ ЭК"
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      Цена без НДС, руб.
      9946,85
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      11737,29
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      11737,29c НДС
    • ООО "СВЕТ ЭК"
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      Цена без НДС, руб.
      9946,85
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      11737,29
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      11737,29c НДС
    • ООО "СВЕТ ЭК"
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      Цена без НДС, руб.
      9946,85
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      11737,29
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      11737,29c НДС
    • ООО "СВЕТ ЭК"
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      Цена без НДС, руб.
      9946,85
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      11737,29
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      11737,29c НДС
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      Цена без НДС, руб.
      9695,49
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      11440,68
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      11440,68c НДС
    • ООО "СВЕТ ЭК"
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      Цена без НДС, руб.
      9695,49
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      11440,68
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      11440,68c НДС
    • ООО "СВЕТ ЭК"
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      Цена без НДС, руб.
      9695,49
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      11440,68
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      11440,68c НДС
    • ООО "СВЕТ ЭК"
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      Цена без НДС, руб.
      9695,49
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      11440,68
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      11440,68c НДС
    • ООО "СВЕТ ЭК"
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      Цена без НДС, руб.
      9695,49
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      11440,68
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      11440,68c НДС
    • ООО "СВЕТ ЭК"
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      Цена без НДС, руб.
      9695,49
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      11440,68
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      11440,68c НДС
    • ООО "СВЕТ ЭК"
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      Цена без НДС, руб.
      9695,49
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      11440,68
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      11440,68c НДС
    • ООО "СВЕТ ЭК"
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      Цена без НДС, руб.
      9520,96
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      11234,74
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      11234,74c НДС
    • ООО "СВЕТ ЭК"
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      Цена без НДС, руб.
      9520,25
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      11233,9
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      11233,9c НДС
    • ООО "СВЕТ ЭК"
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      Цена без НДС, руб.
      9520,25
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      11233,9
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      11233,9c НДС
    • ООО "СВЕТ ЭК"
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      Цена без НДС, руб.
      9520,25
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      11233,9
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      11233,9c НДС
    • ООО "СВЕТ ЭК"
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      Цена без НДС, руб.
      9520,25
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      11233,9
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      11233,9c НДС
    • ООО "СВЕТ ЭК"
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      Цена без НДС, руб.
      9520,25
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      11233,9
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      11233,9c НДС
    • ООО "СВЕТ ЭК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      9520,25
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      11233,9
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      11233,9c НДС
    • ООО "СВЕТ ЭК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      9520,25
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      11233,9
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      11233,9c НДС
    • ООО "СВЕТ ЭК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      9444,12
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      11144,07
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      11144,07c НДС
    • ООО "СВЕТ ЭК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      9444,12
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      11144,07
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      11144,07c НДС
    • ООО "СВЕТ ЭК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      9444,12
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      11144,07
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      11144,07c НДС
    • ООО "СВЕТ ЭК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      9444,12
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      11144,07
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      11144,07c НДС
    • ООО "СВЕТ ЭК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      9444,12
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      11144,07
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      11144,07c НДС
    • ООО "СВЕТ ЭК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      9444,12
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      11144,07
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      11144,07c НДС
    • ООО "СВЕТ ЭК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      9444,12
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      11144,07
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      11144,07c НДС
    • ООО "СВЕТ ЭК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      9444,12
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      11144,07
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      11144,07c НДС
    • ООО "СВЕТ ЭК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      9359,38
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      11044,07
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      11044,07c НДС
    • ООО "СВЕТ ЭК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      9359,38
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      11044,07
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      11044,07c НДС
    • ООО "СВЕТ ЭК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      9359,38
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      11044,07
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      11044,07c НДС
    • ООО "СВЕТ ЭК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      9359,38
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      11044,07
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      11044,07c НДС
    • ООО "СВЕТ ЭК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      9359,38
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      11044,07
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      11044,07c НДС
    • ООО "СВЕТ ЭК"
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      Цена без НДС, руб.
      9359,38
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      11044,07
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      11044,07c НДС
    • ООО "СВЕТ ЭК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      9359,38
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      11044,07
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      11044,07c НДС
    • ООО "СВЕТ ЭК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      9309,82
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      10985,59
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      10985,59c НДС
    • ООО "СВЕТ ЭК"
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      Цена без НДС, руб.
      9309,82
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      10985,59
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      10985,59c НДС
    • ООО "СВЕТ ЭК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      9309,82
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      10985,59
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      10985,59c НДС
    • ООО "СВЕТ ЭК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      9309,82
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      10985,59
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      10985,59c НДС
    • ООО "СВЕТ ЭК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      9309,82
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      10985,59
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      10985,59c НДС
    • ООО "СВЕТ ЭК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      9309,82
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      10985,59
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      10985,59c НДС
    • ООО "СВЕТ ЭК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      9309,82
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      10985,59
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      10985,59c НДС
    • ООО "СВЕТ ЭК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      9309,82
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      10985,59
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      10985,59c НДС
    • ООО "СВЕТ ЭК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      9264,57
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      10932,2
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      10932,2c НДС
    • ООО "СВЕТ ЭК"
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      Цена без НДС, руб.
      9264,57
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      10932,2
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      10932,2c НДС
    • ООО "СВЕТ ЭК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      9264,57
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      10932,2
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      10932,2c НДС
    • ООО "СВЕТ ЭК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      9264,57
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      10932,2
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      10932,2c НДС
    • ООО "СВЕТ ЭК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      9264,57
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      10932,2
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      10932,2c НДС
    • ООО "СВЕТ ЭК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      9264,57
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      10932,2
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      10932,2c НДС
    • ООО "СВЕТ ЭК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      9264,57
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      10932,2
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      10932,2c НДС
    • ООО "СВЕТ ЭК"
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      Цена без НДС, руб.
      9259,55
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      10926,27
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      10926,27c НДС
    • ООО "СВЕТ ЭК"
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      Цена без НДС, руб.
      9246,77
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      10911,19
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      10911,19c НДС
    • ООО "СВЕТ ЭК"
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      Цена без НДС, руб.
      9098,67
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      10736,44
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      10736,44c НДС
    • ООО "СВЕТ ЭК"
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      Цена без НДС, руб.
      8977,31
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      10593,23
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      10593,23c НДС
    • ООО "СВЕТ ЭК"
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      Цена без НДС, руб.
      8761,84
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      10338,98
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      10338,98c НДС
    • ООО "СВЕТ ЭК"
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      Цена без НДС, руб.
      8761,84
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      10338,98
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      10338,98c НДС
    • ООО "СВЕТ ЭК"
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      Цена без НДС, руб.
      8725,94
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      10296,61
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      10296,61c НДС
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      Цена без НДС, руб.
      8725,94
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      10296,61
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
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      10296,61c НДС
    • ООО "СВЕТ ЭК"
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      Цена без НДС, руб.
      8725,94
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      10296,61
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
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      10296,61c НДС
    • ООО "СВЕТ ЭК"
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      Цена без НДС, руб.
      8725,94
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      10296,61
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
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      10296,61c НДС
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      Цена без НДС, руб.
      8725,94
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      10296,61
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
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      10296,61c НДС
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      Цена без НДС, руб.
      8725,94
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      10296,61
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      10296,61c НДС
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      Цена без НДС, руб.
      8725,94
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      10296,61
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
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      10296,61c НДС
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      Цена без НДС, руб.
      8532,75
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      10068,65
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
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      10068,65c НДС
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      Цена без НДС, руб.
      8532,75
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      10068,65
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
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      10068,65c НДС
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      8532,75
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      10068,65
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
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      10068,65c НДС
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      Цена без НДС, руб.
      8532,75
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      10068,65
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      10068,65c НДС
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      Цена без НДС, руб.
      8532,75
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      10068,65
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      10068,65c НДС
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      Цена без НДС, руб.
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      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      10068,65
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
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      10068,65c НДС
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      8532,75
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      10068,65
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      10068,65c НДС
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      Цена без НДС, руб.
      8259,11
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      9745,76
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
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      8213,16
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      9691,53
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
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      9691,53c НДС
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      8213,16
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      9691,53
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
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      9691,53c НДС
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      Цена без НДС, руб.
      8213,16
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      9691,53
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      9691,53c НДС
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      Цена без НДС, руб.
      8213,16
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      9691,53
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      9691,53c НДС
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      Цена без НДС, руб.
      8213,16
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      9691,53
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      9691,53c НДС
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      Цена без НДС, руб.
      8213,16
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      9691,53
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      9691,53c НДС
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      Цена без НДС, руб.
      8213,16
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      9691,53
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      9691,53c НДС
    • ООО "СВЕТ ЭК"
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      Цена без НДС, руб.
      8213,16
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      9691,53
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      9691,53c НДС
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      Цена без НДС, руб.
      8051,56
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      9500,85
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      9500,85c НДС
    • ООО "СВЕТ ЭК"
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      8051,56
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      9500,85
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      9500,85c НДС
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      Цена без НДС, руб.
      8051,56
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      9500,85
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
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      9500,85c НДС
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      8051,56
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      9500,85
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
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      9500,85c НДС
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      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      9500,85
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
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      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      9500,85
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
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      9500,85c НДС
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      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      9500,85
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
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      9500,85c НДС
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      7828,21
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      9237,29
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
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      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      9237,29
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
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      7821,03
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      9228,82
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
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      9228,82c НДС
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      7821,03
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      9228,82
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
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      7821,03
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      9228,82
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      9228,82c НДС
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      Цена без НДС, руб.
      7821,03
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      9228,82
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      9228,82c НДС
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      7821,03
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      9228,82
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
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      9228,82c НДС
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      Цена без НДС, руб.
      7821,03
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      9228,82
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
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      9228,82c НДС
    • ООО "СВЕТ ЭК"
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      Цена без НДС, руб.
      7821,03
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      9228,82
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
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      9228,82c НДС
    • ООО "СВЕТ ЭК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      7748,34
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      9143,05
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
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      9143,05c НДС
    • ООО "ПРОДЭЛ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      7500
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      9000
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      9000c НДС
    • ООО "СВЕТ ЭК"
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      Цена без НДС, руб.
      7500
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      9000
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      9000c НДС
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      Цена без НДС, руб.
      7608,73
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      8978,31
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
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      8978,31c НДС
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      Цена без НДС, руб.
      7608,73
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      8978,31
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
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      8978,31c НДС
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      Цена без НДС, руб.
      7608,73
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      8978,31
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
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      8978,31c НДС
    • ООО "СВЕТ ЭК"
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      Цена без НДС, руб.
      7608,73
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      8978,31
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      8978,31c НДС
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      Цена без НДС, руб.
      7608,73
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      8978,31
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      8978,31c НДС
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      Цена без НДС, руб.
      7608,73
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      8978,31
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      8978,31c НДС
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      Цена без НДС, руб.
      7608,73
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      8978,31
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      8978,31c НДС
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      Цена без НДС, руб.
      7539,5
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      8896,61
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      8896,61c НДС
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      Цена без НДС, руб.
      7539,5
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      8896,61
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      8896,61c НДС
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      7539,5
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      8896,61
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      8896,61c НДС
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      7539,5
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      8896,61
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      8896,61c НДС
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      7539,5
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      8896,61
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
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      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      8896,61
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
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      7539,5
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      8896,61
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      8896,61c НДС
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      7497,84
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      8847,46
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
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      8847,46c НДС
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      Цена без НДС, руб.
      7189,31
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      8483,39
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
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      8483,39c НДС
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      Цена без НДС, руб.
      7189,31
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      8483,39
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
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      8483,39c НДС
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      Цена без НДС, руб.
      7189,31
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      8483,39
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      8483,39c НДС
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      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      7189,31
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      8483,39
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      8483,39c НДС
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      Цена без НДС, руб.
      7189,31
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      8483,39
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      8483,39c НДС
    • ООО "СВЕТ ЭК"
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      Цена без НДС, руб.
      7189,31
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      8483,39
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      8483,39c НДС
    • ООО "СВЕТ ЭК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      7189,31
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      8483,39
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      8483,39c НДС
    • ООО "СВЕТ ЭК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      7181,84
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      8474,58
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      8474,58c НДС
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      Цена без НДС, руб.
      7181,84
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      8474,58
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      8474,58c НДС
    • ООО "СВЕТ ЭК"
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      Цена без НДС, руб.
      7181,84
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      8474,58
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      8474,58c НДС
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      Цена без НДС, руб.
      7181,84
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      8474,58
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      8474,58c НДС
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      Цена без НДС, руб.
      7181,84
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      8474,58
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      8474,58c НДС
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      Цена без НДС, руб.
      7181,84
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      8474,58
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      8474,58c НДС
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      Цена без НДС, руб.
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      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      8474,58
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      8474,58c НДС
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      Цена без НДС, руб.
      7181,84
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      8474,58
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      8474,58c НДС
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      Цена без НДС, руб.
      7168,92
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      8459,33
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      8459,33c НДС
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      7168,92
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      8459,33
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      8459,33c НДС
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      7168,92
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      8459,33
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      8459,33c НДС
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      Цена без НДС, руб.
      7168,92
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      8459,33
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      8459,33c НДС
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      Цена без НДС, руб.
      7168,92
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      8459,33
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      8459,33c НДС
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      Цена без НДС, руб.
      7168,92
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      8459,33
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      8459,33c НДС
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      Цена без НДС, руб.
      7168,92
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      8459,33
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      8459,33c НДС
    • ООО "СВЕТ ЭК"
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      Цена без НДС, руб.
      7168,92
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      8459,33
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      8459,33c НДС
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      Цена без НДС, руб.
      7110,03
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      8389,84
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
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      8389,84c НДС
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      Цена без НДС, руб.
      7065,50
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      8337,29
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      8337,29c НДС
    • ООО "СВЕТ ЭК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      7065,50
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      8337,29
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      8337,29c НДС
    • ООО "СВЕТ ЭК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      7065,50
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      8337,29
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      8337,29c НДС
    • ООО "СВЕТ ЭК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      7065,50
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      8337,29
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      8337,29c НДС
    • ООО "СВЕТ ЭК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      7065,50
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      8337,29
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      8337,29c НДС
    • ООО "СВЕТ ЭК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      7065,50
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      8337,29
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      8337,29c НДС
    • ООО "СВЕТ ЭК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      7065,50
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      8337,29
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      8337,29c НДС
    • ООО "СВЕТ ЭК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      7065,50
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      8337,29
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      8337,29c НДС
    • ООО "СВЕТ ЭК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      7065,50
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      8337,29
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      8337,29c НДС
    • ООО "СВЕТ ЭК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      7065,50
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      8337,29
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      8337,29c НДС
    • ООО "СВЕТ ЭК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      7065,50
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      8337,29
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      8337,29c НДС
    • ООО "СВЕТ ЭК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      7065,50
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      8337,29
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      8337,29c НДС
    • ООО "СВЕТ ЭК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      7065,50
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      8337,29
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      8337,29c НДС
    • ООО "СВЕТ ЭК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      7065,50
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      8337,29
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      8337,29c НДС
    • ООО "СВЕТ ЭК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      7065,50
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      8337,29
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      8337,29c НДС
    • ООО "СВЕТ ЭК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      6930,48
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      8177,97
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      8177,97c НДС
    • ООО "СВЕТ ЭК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      6930,48
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      8177,97
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      8177,97c НДС
    • ООО "СВЕТ ЭК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      6930,48
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      8177,97
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      8177,97c НДС
    • ООО "СВЕТ ЭК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      6930,48
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      8177,97
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      8177,97c НДС
    • ООО "СВЕТ ЭК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      6930,48
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      8177,97
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      8177,97c НДС
    • ООО "СВЕТ ЭК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      6930,48
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      8177,97
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      8177,97c НДС
    • ООО "СВЕТ ЭК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      6930,48
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      8177,97
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      8177,97c НДС
    • ООО "СВЕТ ЭК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      6930,48
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      8177,97
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      8177,97c НДС
    • ООО "СВЕТ ЭК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      6930,48
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      8177,97
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      8177,97c НДС
    • ООО "СВЕТ ЭК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      6906,05
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      8149,15
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      8149,15c НДС
    • ООО "СВЕТ ЭК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      6760,50
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      8112,61
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      8112,61c НДС
    • ООО "ЭКО-ТРЕЙД"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      6760,50
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      8112,61
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      8112,61c НДС
    • ООО "СВЕТ ЭК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      6822,75
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      8050,85
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      8050,85c НДС
    • ООО "СВЕТ ЭК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      6822,75
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      8050,85
      Специ