Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Мышь компьютерная проводная Logitech M90 USB серый/черный 3 кнопки 1000DPI оптический- Манипуляторы
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Производство компьютеров и периферийного оборудования
Характеристики
Минимальная партия
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Регионы поставки
Саратовская область, Самарская область, Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения, Город Санкт-Петербург город федерального значения, Вологодская область, Московская область, Ленинградская область