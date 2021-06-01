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    Главная / Торговый портал / Машины для прополки и пропалыватели / Мотыга МУ-150 "Заря" без черенка
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Мотыга МУ-150 "Заря" без черенка

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Мотыга МУ-150 "Заря" без черенка- Машины для прополки и пропалыватели
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    Мотыга МУ-150 "Заря" без черенка

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    Цена
    от 59,4
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    Единица измерения:
    ШТ
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    Поставщики
    • ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ВИКОНТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      49,5
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      59,4
      Спецификация
      Производство машин и сельскохозяйственного оборудования для обработки почвы
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      59,4c НДС

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