Мотыга Сибртех среднеуглеродистая сталь 60ММ деревянный черенок 760ММ
Машины для прополки и пропалыватели
Не указана
Культиватор мото бензиновый Калибр МК-7.0 Ц 168 F-2 35СМ 50.5КГ культиватор в сборе (двигатель, рама, редуктор), фреза в сборе (рабочий орган) 2ШТ, опорный кронштейн с колёсами 1ШТ, рукоятка управления (верхняя) 1ШТ, рукоятка управления (нижняя) 2ШТ, регулятор глубины вспашки 1ШТ, комплект крепежа 1ШТ, руководство по эксплуатации, упаковка
Культиваторы
от 31080₽
Культиватор турбодисковые КТД-520Л 13СМ 5,2М 5.2Га/чГА 10-18КМ/Ч 7640х5280х1900ММ 5600КГ ООО "АГРОЦЕНТР" Россия
Культиваторы
Не указана
Борона дисковая навесная БДМ-2,3х2Н 1. Предпосевная обработка почвы; 2. Лущение стерни; 3. Разделка пласта многолетних трав; 4. Подготовка почвы после уборки пропашных и зерновых культур. 2.28М 15СМ 2.73ГА/Ч 12КМ/Ч КМ/Ч 16+1ШТ 2ШТ ММ 2280КГ ТУ 4732-035-37111585-2015 ООО "ПромАгроТехнологии" Россия
Бороны дисковые
Не указана
Культиватор-плоскорез комбинированный ЩПК-6,8П 35СМ 6ГА/Ч 6.8М ТУ 4732-011-00210950-2004 ООО СХП "АГРО-ДИЗЕЛЬ" 97919386030964736-97958531033989125-97958531033989135
Культиваторы
Не указана
Кирка-мотыга 2КГ 800ММ
Культиваторы
Не указана
Культиватор бензиновый, червячный, четырехтактный Тарпан ТМЗ-МК-03 20СМ 0.35-1М 45КГ
Культиваторы
Не указана
Мотыга трапециевидная ЗУБР 4-39597
Машины для прополки и пропалыватели
Не указана
Культиватор лаповый Русич КПП-8 5-12СМ 4СМ 6500х8800х1400ММ 2900КГ ТУ 4732-017-07516401-2016 АО "НИТИ им. П.И. Снегирева" Россия
Культиваторы
Не указана
Мотыга Gardena сталь 80ММ для комбисистем 03180-20.000.00
Машины для прополки и пропалыватели
от 1006,8₽
Культиватор-плоскорез КПГ-3 16-30СМ 3 Га/ч 3.2М 2020х3200х1850ММ 10КМ/Ч ООО "АГРОЦЕНТР" Россия
Культиваторы
Не указана
Мотыга МУ-150 "Заря" без черенка
Машины для прополки и пропалыватели
от 59,4₽