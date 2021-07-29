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    Главная / Торговый портал / Шкафы офисные деревянные / Шкаф для документов полуоткрытый Феликс 820х440х2195ММ дуб белесый ЛДСП ABS 2-дверный ГОСТ 16371-2014 ООО Феликс-Саратов
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    Шкаф для документов полуоткрытый Феликс 820х440х2195ММ дуб белесый ЛДСП ABS 2-дверный ГОСТ 16371-2014 ООО Феликс-Саратов

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Шкаф для документов полуоткрытый Феликс 820х440х2195ММ дуб белесый ЛДСП ABS 2-дверный ГОСТ 16371-2014 ООО Феликс-Саратов- Шкафы офисные деревянные
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    Шкаф для документов полуоткрытый Феликс 820х440х2195ММ дуб белесый ЛДСП ABS 2-дверный ГОСТ 16371-2014 ООО Феликс-Саратов

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    Цена
    от 12150
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    Единица измерения:
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    Поставщики
    • ООО "ФЕЛИКС-САРАТОВ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      10125
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      12150
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Размер: 820х440х2195 Шкаф изготовлен из ЛДСП, - цвет – Дуб белёсый. Тиснение на ЛДСП «гладкое»; Кромка ABS производства REHAU. Крышка, низ шкафа и полки изготавливаются из ЛДСП толщиной 25мм. Торцы облицованы кромкой ABS толщиной 2 мм и 0,4 мм в цвет плиты. Каркас из ЛДСП 18мм, облицован кромкой ABS в цвет плиты. Двери из ЛДСП 18мм, облицованы кромкой ABS в цвет плиты. В шкафу 2 отделения, разделенных силовой полкой по горизонтали. Нижнее отделение закрыто двумя дверками, внутри 1 полка, верхнее отделение – открытое, с тремя полками. Шкаф на 4-х регулируемых опорах высотой 30мм, Ø50 мм, с возможностью регулировки высоты шкафа на 10мм. Шкаф собирается на эксцентриковых стяжках производства фирмы Hettich и шкантах. Двери устанавливаются на автоматические петли, все шарниры которых имеют трехмерное регулирование. Регулирование дверей по высоте происходит посредством ответных планок. Ручки - кнопки с поднимающимся язычком, материал - цинковое литье, цвет хром матовый. Гарантия на изделие составляет 12 месяцев с момента сборки и установки. Товар имеет упаковку исключающую его повреждение при транспортировке. Мебель промышленного производства. Мебель соответствует ГОСТ 16371-2014 и соответствует требованиям ТР ТС 025/2012 "О безопасности мебельной продукции"
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Саратовская область
      Подробнее
      12150c НДС

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