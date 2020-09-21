Магневист раствор для внутривенного введения 20МЛ 0,5ммоль/мл флаконы, пачки картонные 10ШТ Байер Фарма АГ ГОСТ Р 52249-2009
Вещества контрастные
Не указана
Магневист раствор для внутривенного введения 15МЛ 0,5ммоль/мл флаконы, пачки картонные 10ШТ Байер Фарма АГ ГОСТ Р 52249-2009
Вещества контрастные
Не указана
Средство УРОГРАФИН 76% 10ШТ 20МЛ
Вещества контрастные
от 3385,8₽
Средство раствор для внутривенного и внутриартериального введения Оптирей МНН-Йоверсол флакон 300 мг йода/мл 10ШТ 20МЛ Liebel-Flarsheim Canada Inc Канада
Вещества контрастные
Не указана
Средство Валюкс плюс 5540 SB универсальное светоотверждаемое 3М
Вещества контрастные
от 12600₽
Средство БАР - ВИПС 240Г 40ШТ
Вещества контрастные
от 3596,6₽
Средство Омнипак раствор для инъекций флакон 300МГ 10ШТ 50МЛ ДжиИ Хэлскеа АС Норвегия
Вещества контрастные
от 8042,98₽
Средство раствор для внутривенного и внутриартериального введения Оптирей МНН-Йоверсол флакон 300 мг йода/мл 10ШТ 100МЛ Liebel-Flarsheim Canada Inc Канада
Вещества контрастные
Не указана
Средство раствор для внутривенного и внутриартериального введения Оптирей МНН-Йоверсол флакон 350 мг йода/мл 10ШТ 50МЛ Liebel-Flarsheim Canada Inc Канада
Вещества контрастные
Не указана
Средство раствор для внутривенного и внутриартериального введения Оптирей МНН-Йоверсол флакон 350 мг йода/мл 10ШТ 100МЛ Liebel-Flarsheim Canada Inc Канада
Вещества контрастные
Не указана
Средство Омнипак флакон 300МГ 50МЛ GE Healthcare Ирландия
Вещества контрастные
Не указана
Средство раствор для внутривенного и внутриартериального введения Оптирей МНН-Йоверсол флакон 300 мг йода/мл 10ШТ 50МЛ Liebel-Flarsheim Canada Inc Канада
Вещества контрастные
Не указана