Пылесос промышленный Delfin DM 40 Oil 3450ВТ 230В 76ДЕЦИБЕЛ 840х660х1250ММ 65КГ фильтр 500ММ-1ШТ, щетки угольные для моторов-3ШТ для сбора масел и стружки

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Пылесос промышленный Delfin DM 40 Oil 3450ВТ 230В 76ДЕЦИБЕЛ 840х660х1250ММ 65КГ фильтр 500ММ-1ШТ, щетки угольные для моторов-3ШТ для сбора масел и стружки- Пылесосы бытовые