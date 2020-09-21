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    Главная / Торговый портал / Арматура осветительная прочая, не включенная в другие группировки / Аппарат пускорегулирующий ЭПРА Feron EB51S G13 Т8 230В 1х18ВТ 195х19х28ММ
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Аппарат пускорегулирующий ЭПРА Feron EB51S G13 Т8 230В 1х18ВТ 195х19х28ММ

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Аппарат пускорегулирующий ЭПРА Feron EB51S G13 Т8 230В 1х18ВТ 195х19х28ММ- Арматура осветительная прочая, не включенная в другие группировки
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    Аппарат пускорегулирующий ЭПРА Feron EB51S G13 Т8 230В 1х18ВТ 195х19х28ММ

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    Цена
    от 289,5
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    Единица измерения:
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    Поставщики
    • ООО "ПРОДЭЛ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      266,66
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      320
      Спецификация
      Производство электрических ламп и осветительного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      320c НДС
    • ООО "ДИЗЕЛЬКОМПЛЕКТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      241,25
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      289,5
      Спецификация
      Производство электрических ламп и осветительного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      289,5c НДС
    • АО "ГИПРОГАЗЦЕНТР"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      0
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство электрических ламп и осветительного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана

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