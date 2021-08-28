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    Главная / Торговый портал / Провода силовые для электрических установок / Провод силовой медь ПВХ-пластикат ПВС 3х2.5 380В 3 2.5ММ2
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Провод силовой медь ПВХ-пластикат ПВС 3х2.5 380В 3 2.5ММ2

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Провод силовой медь ПВХ-пластикат ПВС 3х2.5 380В 3 2.5ММ2- Провода силовые для электрических установок
    18
    Провод силовой медь ПВХ-пластикат ПВС 3х2.5 380В 3 2.5ММ2

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    Цена
    от 28
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    Поставщики
    • НОВИКОВ ВАСИЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      228
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      228
      Спецификация
      Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Республика Адыгея (Адыгея), Ростовская область, Краснодарский край, Чеченская Республика*, Московская область, Республика Дагестан, Ставропольский край, Республика Крым
      Подробнее
      228c НДС
    • ООО "ЭЛЕКТРОЦЕНТР-НН"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      170
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      204
      Спецификация
      Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      100
      Регионы поставки
      Подробнее
      204c НДС
    • ООО "ТСК АЛЬЯНС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      127,11
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      150
      Спецификация
      Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
      Характеристики
      м
      Минимальная партия
      100000
      Регионы поставки
      Подробнее
      150c НДС
    • ООО "ТД "ТСК-групп"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      127,11
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      150
      Спецификация
      Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
      Характеристики
      м
      Минимальная партия
      100000
      Регионы поставки
      Подробнее
      150c НДС
    • ООО "ПАКС ГРУПП"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      88,98
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      105
      Спецификация
      Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Ставропольский край, Краснодарский край, Ростовская область, Московская область, Томская область, Астраханская область, Республика Дагестан, Чеченская Республика*, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Адыгея (Адыгея), Республика Коми, Воронежская область
      Подробнее
      105c НДС
    • ООО "БЛАГОДАТЬ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      84,74
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      100
      Спецификация
      Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      100c НДС
    • ООО "ПКФ ЦВЕТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      99,22
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      99,22
      Спецификация
      Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      99,22c НДС
    • ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      77,5
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      93
      Спецификация
      Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      93c НДС
    • ООО "ГК СпецСнабГео"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      78,47
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      92,6
      Спецификация
      Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      92,6c НДС
    • ООО "ТОРВИС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      75,07
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      90,09
      Спецификация
      Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      90,09c НДС
    • ООО "ВЕЛЕС-ЮГ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      71,25
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      85,5
      Спецификация
      Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      85,5c НДС
    • ООО "ЛИГА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      72,03
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      85
      Спецификация
      Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      85c НДС
    • ООО ПТК "ТЕХНОКОМПЛЕКТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      71,20
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      84,02
      Спецификация
      Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      84,02c НДС
    • ООО "КРАСОЧНЫЙ МИР"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      70,33
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      83
      Спецификация
      Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      83c НДС
    • ООО "ЭН-КОМПЛЕКТ.СПБ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      69,55
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      82,07
      Спецификация
      Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      82,07c НДС
    • ООО "МАТЕРИАЛ КОМПЛЕКТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      67,61
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      81,14
      Спецификация
      Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      81,14c НДС
    • ООО "СГЭС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      68,67
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      81,04
      Спецификация
      Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      81,04c НДС
    • ООО "СТПК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      64,82
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      76,49
      Спецификация
      Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Город Санкт-Петербург город федерального значения, Краснодарский край, Нижегородская область, Ставропольский край, Тюменская область, Ярославская область, Белгородская область, Новгородская область, Самарская область, Саратовская область, Красноярский край, Тверская область, Московская область, Новосибирская область, Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения
      Подробнее
      76,49c НДС
    • ООО "ВентСтройАльянс"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      64,82
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      76,49
      Спецификация
      Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      76,49c НДС
    • ООО "МАКСИМА-С"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      63,13
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      74,5
      Спецификация
      Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      74,5c НДС
    • ООО "ПОЛИНОМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      62,71
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      74
      Спецификация
      Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      74c НДС
    • ООО "МЕТАЛЛМЕТСНАБ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      61
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      73,2
      Спецификация
      Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      73,2c НДС
    • ООО "ИНИТЕЛ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      62
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      73,16
      Спецификация
      Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      73,16c НДС
    • ООО "ДИЗЕЛЬКОМПЛЕКТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      60,66
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      72,8
      Спецификация
      Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      72,8c НДС
    • ООО "ЛЕДЕЛ-ТОМСК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      61,01
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      72
      Спецификация
      Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      72c НДС
    • ООО "ПАРТНЕР-СК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      60
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      72
      Спецификация
      Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      72c НДС
    • ООО "КОМПАНИЯ ТЕХВЫБОР"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      60
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      72
      Спецификация
      Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      72c НДС
    • Мостовой Станислав Станиславович
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      72
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      72
      Спецификация
      Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Краснодарский край
      Подробнее
      72c НДС
    • ООО "ТИМ САПЛАЙ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      59,80
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      71,76
      Спецификация
      Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      71,76c НДС
    • ООО "Сервис Про"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      60
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      70,8
      Спецификация
      Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      10000
      Регионы поставки
      Подробнее
      70,8c НДС
    • ООО "СКС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      59,00
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      69,63
      Спецификация
      Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      100000
      Регионы поставки
      Подробнее
      69,63c НДС
    • ООО "ГТС-ЭНЕРГО"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      57,99
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      69,6
      Спецификация
      Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      69,6c НДС
    • ФРИДМАН ДМИТРИЙ МАРАТОВИЧ
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      69
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      69
      Спецификация
      Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      69c НДС
    • ООО "КОМПЛЕКТ-СЕРВИС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      57
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      68,4
      Спецификация
      Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      80000
      Регионы поставки
      Подробнее
      68,4c НДС
    • ООО "АТРИУМ М"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      57
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      67,26
      Спецификация
      Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      100000
      Регионы поставки
      Подробнее
      67,26c НДС
    • ООО "АКИРУ ГРУПП"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      56,94
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      67,2
      Спецификация
      Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      67,2c НДС
    • ООО 'ПромСтройКонсалтинг'
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      56,83
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      67,07
      Спецификация
      Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
      Характеристики
      Провод ПВС 3х2.5
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      67,07c НДС
    • ООО "ГРАНД"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      66,56
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      66,56
      Спецификация
      Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
      Характеристики
      Провод ПВС 3 х 2,5 ГОСТ 7399-97
      Минимальная партия
      100000
      Регионы поставки
      Астраханская область
      Подробнее
      66,56c НДС
    • НИКИТИН МАКСИМ ВАЛЕРЬЕВИЧ
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      66,14
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      66,14
      Спецификация
      Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения, Московская область
      Подробнее
      66,14c НДС
    • ООО "ЭКСПЕРТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      55
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      66
      Спецификация
      Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
      Характеристики
      Провод ПВС 3х2,5 кв.мм электрический 3-х жильний
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Краснодарский край
      Подробнее
      66c НДС
    • ООО "ПОСЕЙДОН"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      55,08
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      65
      Спецификация
      Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      65c НДС
    • ООО "КОРСА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      54
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      63,72
      Спецификация
      Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      63,72c НДС
    • ООО "ЭКО СВЕТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      52,97
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      63,57
      Спецификация
      Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      63,57c НДС
    • ООО "ВИЗИТ ПК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      53,50
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      63,14
      Спецификация
      Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      63,14c НДС
    • ООО "УЭЛС КОМИ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      52,96
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      62,5
      Спецификация
      Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Республика Коми
      Подробнее
      62,5c НДС
    • ООО "ЮГ СПЕЦСЕРВИС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      52,76
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      62,26
      Спецификация
      Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      200000
      Регионы поставки
      Подробнее
      62,26c НДС
    • ООО "ЮГРАЛЕД"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      52,54
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      62
      Спецификация
      Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      62c НДС
    • ИП Савенков Е.М.
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      52
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      61,36
      Спецификация
      Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
      Характеристики
      ПВС 3 х 2,5 ГОСТ 7399-97
      Минимальная партия
      10000
      Регионы поставки
      Подробнее
      61,36c НДС
    • ООО Промкабель-М
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      51,90
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      61,25
      Спецификация
      Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
      Характеристики
      Провод ПВС 3х2,5
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      61,25c НДС
    • БОГАПОВ ИЛЬДАР РЯШИТЬЕВИЧ
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      51,61
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      60,9
      Спецификация
      Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
      Характеристики
      ПВС 3*2,5
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      60,9c НДС
    • ООО "ПТП"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      51,49
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      60,76
      Спецификация
      Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
      Характеристики
      ПВС 3х2,5 белый
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      60,76c НДС
    • ООО "Икс-ком"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      48,30
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      57
      Спецификация
      Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      57c НДС
    • ООО "КАЧЕСТВО ЖИЗНИ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      47,61
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      56,19
      Спецификация
      Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      56,19c НДС
    • ООО ИЦ "КАБЕЛЬ-АВТОМАТИКС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      47,21
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      55,71
      Спецификация
      Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Томская область
      Подробнее
      55,71c НДС
    • ООО "САГР-Строй"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      47,06
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      55,54
      Спецификация
      Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      55,54c НДС
    • ООО "Паритет"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      54,67
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      54,67
      Спецификация
      Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      100000
      Регионы поставки
      Подробнее
      54,67c НДС
    • ООО "ТОРЭЛС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      46
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      54,28
      Спецификация
      Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
      Характеристики
      Провод ПВС 3х2,5
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      54,28c НДС
    • ООО "ЭТМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      45,53
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      53,73
      Спецификация
      Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
      Характеристики
      Марка: ПВС Количество жил: 3 Сечение жилы, мм2: 2.5 Материал изоляции: ПВХ пластикат Материал оболочки: ПВХ (PVC) Конструкция жилы: многопроволочная Материал жилы: Медь Наличие защитного покрова: нет Наличие экрана: нет Напряжение, В: 380 Расцветка провода: белый Гарантийный срок, мес: 24 Температура эксплуатации: от -25 до + 40С Минимальная строительная длина: 100 м
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      53,73c НДС
    • ООО "ЭК ЭКО СВЕТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      45,08
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      53,2
      Спецификация
      Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      53,2c НДС
    • ООО "ПРОМГАЗПРИБОРПРОЕКТ К"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      44,06
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      52
      Спецификация
      Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Московская область
      Подробнее
      52c НДС
    • ООО "ПРОДЭЛ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      44,06
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      52
      Спецификация
      Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      52c НДС
    • ООО КОМПАНИЯ "КЛАЙВ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      43,1
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      51,72
      Спецификация
      Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      51,72c НДС
    • ООО "МИНИМАКС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      42,82
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      50,53
      Спецификация
      Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
      Характеристики
      -
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      50,53c НДС
    • ООО "НГК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      42,37
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      50
      Спецификация
      Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      50c НДС
    • ООО "АРСЕНАЛ-СТРОЙ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      40,67
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      48
      Спецификация
      Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      48c НДС
    • Чумак Елена Викторовна
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      39,57
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      46,7
      Спецификация
      Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
      Характеристики
      ПВС 3*2,5
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Приморский край
      Подробнее
      46,7c НДС
    • ЗАХАРОВА ЕЛЕНА ЕВГЕНЬЕВНА
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      45
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      45
      Спецификация
      Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      45c НДС
    • ООО "123 СОЛЮШНС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      36,42
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      42,98
      Спецификация
      Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      200000
      Регионы поставки
      Подробнее
      42,98c НДС
    • ПИМЕНОВ ИЛЬЯ СЕРГЕЕВИЧ
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      42
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      42
      Спецификация
      Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      42c НДС
    • ООО "СЕВКАВКАБЕЛЬ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      35,25
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      41,6
      Спецификация
      Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      41,6c НДС
    • ООО "СТК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      33
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      38,94
      Спецификация
      Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      38,94c НДС
    • ООО "ЭЛЕКТРОСНАБ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      33
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      38,94
      Спецификация
      Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
      Характеристики
      Метр
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      38,94c НДС
    • ООО "ОТДЕЛСТРОЙОПТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      31,77
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      37,5
      Спецификация
      Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      37,5c НДС
    • ООО ТПК "ВЕГА-ГРУПП"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      30,58
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      36,7
      Спецификация
      Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      36,7c НДС
    • ООО «ВАТТ»
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      27,11
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      32
      Спецификация
      Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      32c НДС
    • МИЗИНА НАДЕЖДА НИКОЛАЕВНА
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      25,25
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      29,8
      Спецификация
      Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      29,8c НДС
    • ООО "МЭТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      23,72
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      28
      Спецификация
      Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      28c НДС
    • ООО "ПРОМОПТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • ООО "ЭНЕРГОИЗОЛ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • ООО "ГРАН"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      0,84
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • АО "ГИПРОГАЗЦЕНТР"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      0
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • ООО "ИТК "СОЮЗ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      0
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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