Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Техподдержка8 800 100-66-22
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Добавлено в корзину!
    Отправить запрос
    Удалено из корзины
    Главная / Торговый портал / Профили листовые из нелегированной стали / Лист профилированный окрашенный С8 1150х3700х0.5ММ сталь RAL 9003 белый
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Лист профилированный окрашенный С8 1150х3700х0.5ММ сталь RAL 9003 белый

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Лист профилированный окрашенный С8 1150х3700х0.5ММ сталь RAL 9003 белый- Профили листовые из нелегированной стали
    7
    Лист профилированный окрашенный С8 1150х3700х0.5ММ сталь RAL 9003 белый

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    от 304
    В корзину
    Единица измерения:
    М2
    Заказать в один клик
    Авторизуйтесь, чтобы увидеть технические характеристики
    Сообщить об ошибке
    Поставщики
    • ООО "БАРКО ПРОФИЛЬ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      253,33
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      304
      Спецификация
      Торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями
      Характеристики
      Длина 3,7м Толщина 0,5 мм Цвет белый (РАЛ 9003)
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Саратовская область
      Подробнее
      304c НДС

    Похожие товары

    Лист профилированный С8 800х2000ММ 0.35ММ сталь белый
    Профили листовые из нелегированной стали
    от 656
    В корзину
    Лист профилированный С-21х1000 (ПЭ-01-5005-0.5) 1000х6000ММ 0.5ММ полиэстер RAL 5005 Российская Федерация (РФ, Россия)
    Профили листовые из нелегированной стали
    от 699
    В корзину
    Лист профилированный МП-20 С-8х1150 (ПЭ-01-7004-0.5) 1150х6000ММ 0.5ММ полиэстер RAL 7004 Российская Федерация (РФ, Россия)
    Профили листовые из нелегированной стали
    от 648
    В корзину
    Лист профилированный С21К 1000/1050х6000ММ 0.5ММ сталь RAL 5005
    Профили листовые из нелегированной стали
    Не указана
    В корзину
    Лист профилированный С21К 1000/1050х3000ММ 0.5ММ сталь RAL 5005
    Профили листовые из нелегированной стали
    Не указана
    В корзину
    Лист профилированный С21К 1000/1050х3000ММ 0.5ММ сталь RAL 5015
    Профили листовые из нелегированной стали
    Не указана
    В корзину
    Лист профилированный С21К 1000/1050х6000ММ 0.5ММ сталь RAL 7004
    Профили листовые из нелегированной стали
    от 790
    В корзину
    Лист профилированный С21К 1000/1050х6000ММ 0.5ММ сталь RAL 5015
    Профили листовые из нелегированной стали
    от 790
    В корзину
    Лист профилированный КС8 1130/1180х3000ММ 0.5ММ сталь RAL 7004
    Профили листовые из нелегированной стали
    от 620
    В корзину
    Лист профилированный МП-10х1100 1100ММ 0.5ММ RAL 9003
    Профили листовые из нелегированной стали
    Не указана
    В корзину
    Лист профилированный МП-10х1100 1100ММ 0.5ММ RAL 5005
    Профили листовые из нелегированной стали
    Не указана
    В корзину
    Лист профилированный МП-10х1100 1100ММ 0.5ММ RAL 3005
    Профили листовые из нелегированной стали
    Не указана
    В корзину
    Позвонить