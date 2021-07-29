Шкаф для документов закрытый Сидней SD-65 900х400х2026ММ антрацит/вишня Вермонт ЛДСП МДФ ПВХ 4-дверный комбинированный ГОСТ 16371-2014
Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Шкаф для документов закрытый Сидней SD-65 900х400х2026ММ антрацит/вишня Вермонт ЛДСП МДФ ПВХ 4-дверный комбинированный ГОСТ 16371-2014- Шкафы офисные деревянные
9
Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его
на нашем Торговом портале.
Производство мебели для офисов и предприятий торговли
Характеристики
Цвет покрытия: антрацит/вишня Вермонт
Высота: 2026 мм
Ширина: 900 мм
Глубина: 400 мм
Материал: ЛДСП/МДФ
Материал кромки: ПВX
Комплектующие: нет
Сборка мебели: требуется сборка поставщиком
Наличие в салоне: нет
Гарантийный срок: 18 мес