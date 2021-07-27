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    Главная / Торговый портал / Машины вычислительные электронные цифровые прочие, содержащие или не содержащие в одном корпусе одно или два из следующих устройств для автоматической обработки данных: запоминающие устройства, устройства ввода, устройства вывода / Моноблок Acer Veriton VZ4860G 23.8ДЮЙМ 1920х1080 Win10 Professional Intel Core i3 8100 3.6ГГЦ 4ГБАЙТ 1ТБ Intel UHD Graphics 630 6хUSB 3.0, LAN 1000 МБИТ/С-RJ-45, Line-out, Mic-in, Wi-Fi, BT 541х367.9х47.8ММ 9КГ DQ.VRZER.016 черный
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Моноблок Acer Veriton VZ4860G 23.8ДЮЙМ 1920х1080 Win10 Professional Intel Core i3 8100 3.6ГГЦ 4ГБАЙТ 1ТБ Intel UHD Graphics 630 6хUSB 3.0, LAN 1000 МБИТ/С-RJ-45, Line-out, Mic-in, Wi-Fi, BT 541х367.9х47.8ММ 9КГ DQ.VRZER.016 черный

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Моноблок Acer Veriton VZ4860G 23.8ДЮЙМ 1920х1080 Win10 Professional Intel Core i3 8100 3.6ГГЦ 4ГБАЙТ 1ТБ Intel UHD Graphics 630 6хUSB 3.0, LAN 1000 МБИТ/С-RJ-45, Line-out, Mic-in, Wi-Fi, BT 541х367.9х47.8ММ 9КГ DQ.VRZER.016 черный- Машины вычислительные электронные цифровые прочие, содержащие или не содержащие в одном корпусе одно или два из следующих устройств для автоматической обработки данных: запоминающие устройства, устройства ввода, устройства вывода
    43
    Моноблок Acer Veriton VZ4860G 23.8ДЮЙМ 1920х1080 Win10 Professional Intel Core i3 8100 3.6ГГЦ 4ГБАЙТ 1ТБ Intel UHD Graphics 630 6хUSB 3.0, LAN 1000 МБИТ/С-RJ-45, Line-out, Mic-in, Wi-Fi, BT 541х367.9х47.8ММ 9КГ DQ.VRZER.016 черный

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    Цена
    от 34158
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    Поставщики
    • ООО ТСК "МЕРКУРИЙ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      54383,33
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      65260
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      65260c НДС
    • ООО "М-ИНВЕСТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      34158,33
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      40990
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Артикул производителя (Part Number)DQ.VRZER.016 i3 8100/4G1/1000G1/USB/Win10Pro
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      40990c НДС
    • ООО "ТЕЛЕВЕК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      34158
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      40989,6
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      40989,6c НДС
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      Цена без НДС, руб.
      34158
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      40989,6
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      40989,6c НДС
    • ООО "ОСА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      34150
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      40980
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
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      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
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      40980c НДС
    • ФИЛИАЛ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ФОРТ ДИАЛОГ" В ГОРОДЕ МОСКВА
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      Цена без НДС, руб.
      28465
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      34158
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
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      34158c НДС
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      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      0,83
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      11000
      Регионы поставки
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      Не указана
    • ООО "ОПС"
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      Цена без НДС, руб.
      0
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана

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