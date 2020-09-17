Круг БрАЖ9-4 80ММ ГОСТ 1628-78 Металлы цветные и продукция из них; спеченные материалы (керметы), зола и остатки, содержащие металлы или соединения металлов, прочие от 58740 ₽ В корзину

Круг БрАЖ 9-4 80ММ ГОСТ 1628-78 Металлы цветные и продукция из них; спеченные материалы (керметы), зола и остатки, содержащие металлы или соединения металлов, прочие от 2256 ₽ В корзину

Круг БрАЖ 9-4 40ММ ГОСТ 18175-78 ГОСТ 1628-78 Металлы цветные и продукция из них; спеченные материалы (керметы), зола и остатки, содержащие металлы или соединения металлов, прочие от 830 ₽ В корзину

Круг БрАЖ 9-4 70ММ ГОСТ 18175-78 ГОСТ 1628-78 Металлы цветные и продукция из них; спеченные материалы (керметы), зола и остатки, содержащие металлы или соединения металлов, прочие от 830 ₽ В корзину

Круг БрАЖ 9-4 90ММ ГОСТ 18175-78 ГОСТ 1628-78 Металлы цветные и продукция из них; спеченные материалы (керметы), зола и остатки, содержащие металлы или соединения металлов, прочие от 830 ₽ В корзину

Круг БрАЖ9-4 65ММ ГОСТ 18175-78 ГОСТ 1628-78 Металлы цветные и продукция из них; спеченные материалы (керметы), зола и остатки, содержащие металлы или соединения металлов, прочие от 2256 ₽ В корзину

Круг БрОЦС5-5-5 60ММ ГОСТ 613-79 ГОСТ 24301-93 Металлы цветные и продукция из них; спеченные материалы (керметы), зола и остатки, содержащие металлы или соединения металлов, прочие от 874,79 ₽ В корзину

Круг БрОЦС5-5-5 80ММ ГОСТ 613-79 ГОСТ 24301-93 Металлы цветные и продукция из них; спеченные материалы (керметы), зола и остатки, содержащие металлы или соединения металлов, прочие от 866,2 ₽ В корзину

Круг БрАЖ9-4 150ММ ГОСТ 1628-2019 Металлы цветные и продукция из них; спеченные материалы (керметы), зола и остатки, содержащие металлы или соединения металлов, прочие Не указана В корзину

Круг БрА10Мц2Л 185ММ ГОСТ 18175-78 ГОСТ 1628-78 Металлы цветные и продукция из них; спеченные материалы (керметы), зола и остатки, содержащие металлы или соединения металлов, прочие от 2268 ₽ В корзину

Круг БражН 10-4-4 350ММ ГОСТ 493-79 Металлы цветные и продукция из них; спеченные материалы (керметы), зола и остатки, содержащие металлы или соединения металлов, прочие от 1320 ₽ В корзину