Круг БрАЖ9-4 80ММ ГОСТ 1628-78
Металлы цветные и продукция из них; спеченные материалы (керметы), зола и остатки, содержащие металлы или соединения металлов, прочие
от 58740₽
Круг БрАЖ 9-4 80ММ ГОСТ 1628-78
Металлы цветные и продукция из них; спеченные материалы (керметы), зола и остатки, содержащие металлы или соединения металлов, прочие
от 2256₽
Круг БрАЖ 9-4 40ММ ГОСТ 18175-78 ГОСТ 1628-78
Металлы цветные и продукция из них; спеченные материалы (керметы), зола и остатки, содержащие металлы или соединения металлов, прочие
от 830₽
Круг БрАЖ 9-4 70ММ ГОСТ 18175-78 ГОСТ 1628-78
Металлы цветные и продукция из них; спеченные материалы (керметы), зола и остатки, содержащие металлы или соединения металлов, прочие
от 830₽
Круг БрАЖ 9-4 90ММ ГОСТ 18175-78 ГОСТ 1628-78
Металлы цветные и продукция из них; спеченные материалы (керметы), зола и остатки, содержащие металлы или соединения металлов, прочие
от 830₽
Круг БрАЖ9-4 65ММ ГОСТ 18175-78 ГОСТ 1628-78
Металлы цветные и продукция из них; спеченные материалы (керметы), зола и остатки, содержащие металлы или соединения металлов, прочие
от 2256₽
Круг БрОЦС5-5-5 60ММ ГОСТ 613-79 ГОСТ 24301-93
Металлы цветные и продукция из них; спеченные материалы (керметы), зола и остатки, содержащие металлы или соединения металлов, прочие
от 874,79₽
Круг БрОЦС5-5-5 80ММ ГОСТ 613-79 ГОСТ 24301-93
Металлы цветные и продукция из них; спеченные материалы (керметы), зола и остатки, содержащие металлы или соединения металлов, прочие
от 866,2₽
Круг БрАЖ9-4 150ММ ГОСТ 1628-2019
Металлы цветные и продукция из них; спеченные материалы (керметы), зола и остатки, содержащие металлы или соединения металлов, прочие
Не указана
Круг БрА10Мц2Л 185ММ ГОСТ 18175-78 ГОСТ 1628-78
Металлы цветные и продукция из них; спеченные материалы (керметы), зола и остатки, содержащие металлы или соединения металлов, прочие
от 2268₽
Круг БражН 10-4-4 350ММ ГОСТ 493-79
Металлы цветные и продукция из них; спеченные материалы (керметы), зола и остатки, содержащие металлы или соединения металлов, прочие
от 1320₽
Круг Бр05Ц5С5 50ММ ГОСТ 613-79
Металлы цветные и продукция из них; спеченные материалы (керметы), зола и остатки, содержащие металлы или соединения металлов, прочие
от 620₽