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    Главная / Торговый портал / Станки для прочих видов обработки металлов резанием / Станок электромеханический зиговочный Stalex ETB-12 380В 750ВТ 1100х1480х480ММ для обработки металла
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Станок электромеханический зиговочный Stalex ETB-12 380В 750ВТ 1100х1480х480ММ для обработки металла

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Станок электромеханический зиговочный Stalex ETB-12 380В 750ВТ 1100х1480х480ММ для обработки металла- Станки для прочих видов обработки металлов резанием
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    Станок электромеханический зиговочный Stalex ETB-12 380В 750ВТ 1100х1480х480ММ для обработки металла

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    Поставщики
    • ООО "МЕТАЛЛМЕТСНАБ"
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      Спецификация
      Производство металлообрабатывающих станков
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Пермский край, Омская область, Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения, Владимирская область, Ярославская область, Республика Саха (Якутия), Волгоградская область, Республика Башкортостан, Томская область, Московская область, Самарская область, Оренбургская область, Забайкальский край, Нижегородская область, Республика Бурятия, Ставропольский край, Ивановская область, Калининградская область, Красноярский край, Камчатский край, Челябинская область, Хабаровский край, Костромская область, Алтайский край, Приморский край, Республика Коми, Краснодарский край, Республика Татарстан (Татарстан), Саратовская область, Тюменская область
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