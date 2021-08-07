Повязка адгезивная гемостатическая атравматичная стерильная Апполо ПАГ Апполо-Гем 6х10СМ на нетканой основе 1ШТ с аминокапроновой кислотой для остановки кровотечения

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Повязка адгезивная гемостатическая атравматичная стерильная Апполо ПАГ Апполо-Гем 6х10СМ на нетканой основе 1ШТ с аминокапроновой кислотой для остановки кровотечения- Материалы перевязочные и аналогичные изделия, пропитанные или покрытые лекарственными средствами