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    Главная / Торговый портал / Разновесы для весов всех типов / Гиря калибровочная цилиндрическая без головки Е2 100Г с поверкой
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Гиря калибровочная цилиндрическая без головки Е2 100Г с поверкой

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Гиря калибровочная цилиндрическая без головки Е2 100Г с поверкой- Разновесы для весов всех типов
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    Гиря калибровочная цилиндрическая без головки Е2 100Г с поверкой

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    Цена
    от 14337,8
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    Единица измерения:
    ШТ
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    Поставщики
    • ООО "Регул"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      11948,16
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      14337,8
      Спецификация
      Производство точных весов; производство ручных инструментов для черчения, разметки и математических расчетов; производство ручных инструментов для измерения линейных размеров, не включенных в другие группировки
      Характеристики
      100г E2, без головки, с документом о калибровке
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Алтайский край, Приморский край, Томская область, Республика Коми, Московская область, Краснодарский край, Свердловская область, Саратовская область, Омская область, Тюменская область, Красноярский край, Новосибирская область, Нижегородская область
      Подробнее
      14337,8c НДС

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