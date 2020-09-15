Гиря калибровочная цилиндрическая без головки Е2 100Г с поверкой

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Гиря калибровочная цилиндрическая без головки Е2 100Г с поверкой- Разновесы для весов всех типов