Бумага для копировально-множительной техники Kym Lux Premium A4 80Г/М2 160-175ПРОЦ 500ЛИСТ белая ГОСТ Р 57641-2017

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Бумага для копировально-множительной техники Kym Lux Premium A4 80Г/М2 160-175ПРОЦ 500ЛИСТ белая ГОСТ Р 57641-2017- Бумага для аппаратов и приборов