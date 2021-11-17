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    Главная / Торговый портал / Приборы электромеханические бытовые со встроенным электродвигателем прочие, не включенные в другие группировки / Аппарат для чистки обуви Eco Line Эко Полирол 41х25х31СМ 40ВТ 1350ОБ/МИН 220В 12КГ 300МЛ
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Аппарат для чистки обуви Eco Line Эко Полирол 41х25х31СМ 40ВТ 1350ОБ/МИН 220В 12КГ 300МЛ

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Аппарат для чистки обуви Eco Line Эко Полирол 41х25х31СМ 40ВТ 1350ОБ/МИН 220В 12КГ 300МЛ- Приборы электромеханические бытовые со встроенным электродвигателем прочие, не включенные в другие группировки
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    Аппарат для чистки обуви Eco Line Эко Полирол 41х25х31СМ 40ВТ 1350ОБ/МИН 220В 12КГ 300МЛ

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    Цена
    от 24570
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    Поставщики
    • ООО "АЛЬЯНС-ПРО"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      39990
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      47988
      Спецификация
      Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      47988c НДС
    • ООО "ТД "ФЕНИКС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      39150
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      46980
      Спецификация
      Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      46980c НДС
    • ООО "РамСнабИнвест"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      36820
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      43447,6
      Спецификация
      Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки
      Характеристики
      Эко Полирол, Размеры: 41х25х31 см. Емкость для крема 0,3 л.Масса 12 кг. Проходимость 100 человек. Модель выполнена из качественной стали, покрытой полимерным составом. Включение ножной кнопкой, ООО «Эко Лайн Групп» Россия
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      43447,6c НДС
    • ООО "РЕСПЕКТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      35000
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      42000
      Спецификация
      Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      42000c НДС
    • ИП Ершова О.Н.
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      40710
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      40710
      Спецификация
      Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
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      40710c НДС
    • ООО "КОНЦЕПТ-ОПТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      30416,66
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      36500
      Спецификация
      Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
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      36500c НДС
    • ООО "МЕТАЛЛМЕТСНАБ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      30400
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      36480
      Спецификация
      Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      36480c НДС
    • ООО "УНИКОРН ГРУПП"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      28389,83
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      33500
      Спецификация
      Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
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      33500c НДС
    • ООО "ИНВЕСТКОНТРАКТ"
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      Цена без НДС, руб.
      27000
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      32400
      Спецификация
      Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      32400c НДС
    • ООО "СТПК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      25596,39
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      30203,75
      Спецификация
      Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки
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      Минимальная партия
      1
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      Город Санкт-Петербург город федерального значения, Краснодарский край, Нижегородская область, Ставропольский край, Тюменская область, Ярославская область, Белгородская область, Новгородская область, Самарская область, Саратовская область, Красноярский край, Тверская область, Московская область, Новосибирская область, Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения
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      30203,75c НДС
    • ООО "ИНВЕСТКОНТРАКТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      25000
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      30000
      Спецификация
      Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
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      30000c НДС
    • ООО "ПАЛЬМИРА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      29900
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      29900
      Спецификация
      Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
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      29900c НДС
    • ООО "МЕТУНИВЕРСАЛ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      24500
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      29400
      Спецификация
      Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
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      29400c НДС
    • ООО "ИНВЕСТКОНТРАКТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      24166,66
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      29000
      Спецификация
      Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      29000c НДС
    • ООО "НЕВАТЕХСЕРВИС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      22500
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      27000
      Спецификация
      Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки
      Характеристики
      цвет черный, электропитание 220В, мощность 60Вт, емкость для обувного крема 0,3л
      Минимальная партия
      2000
      Регионы поставки
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      27000c НДС
    • ООО "ЭКОЛАЙН"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      26450
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      26450
      Спецификация
      Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      26450c НДС
    • ООО "МЕТУНИВЕРСАЛ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      21700
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      26040
      Спецификация
      Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
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      Подробнее
      26040c НДС
    • ООО "СИБИРЬТОРГСЕРВИС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      20475
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      24570
      Спецификация
      Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
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      24570c НДС
    • ООО "Мебель Концепт"
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      Цена без НДС, руб.
      4166,66
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      5000
      Спецификация
      Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
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      5000c НДС
    • ООО "ЛАНИСКАН"
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      Цена без НДС, руб.
      0,83
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки
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      Не указана
    • ООО "МТКОМ"
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    • ООО "ФИРМА АМИКОН"
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