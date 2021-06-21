Машина термической резки «Ритм-М 12 3D» для изготовления деталей из профильного проката, разметки и маркировки профиля 380В 100-600ММ (по ГОСТ 5614-74) – 1 АО "ЦТСС" Россия Станки для обработки металла путем удаления материала с помощью лазера, ультразвука и аналогичным способом Не указана В корзину

Машина термической резки «Ритм-М» для изготовления деталей из профильного проката, разметки и маркировки профиля 380В 100-600ММ (по ГОСТ 5614-74) – 1 АО "ЦТСС" Россия Станки для обработки металла путем удаления материала с помощью лазера, ультразвука и аналогичным способом Не указана В корзину

Машина термической резки автоматизированная линия обработки профильного проката для изготовления деталей из профильного проката, разметки и маркировки профиля газовая 380В 3000-12300ММ 200КВТ 3 класса от 45 до -45 град 500-12000ММ 2000КГ АО "ЦТСС" Россия Станки для обработки металла путем удаления материала с помощью лазера, ультразвука и аналогичным способом Не указана В корзину

Машина термической резки «Ритм-МА» для изготовления деталей из профильного проката, разметки и маркировки профиля 380В 100-600ММ (по ГОСТ 5614-74) – 1 АО "ЦТСС" Россия Станки для обработки металла путем удаления материала с помощью лазера, ультразвука и аналогичным способом Не указана В корзину

Машина термической резки «Ритм-М 3D» для изготовления деталей из профильного проката, разметки и маркировки профиля 380В 100-600ММ (по ГОСТ 5614-74) – 1 АО "ЦТСС" Россия Станки для обработки металла путем удаления материала с помощью лазера, ультразвука и аналогичным способом Не указана В корзину

Машина термической резки Huawei CG2-11G для труб газовая 100-600ММ 280х280х450ММ 13КГ Станки для обработки металла путем удаления материала с помощью лазера, ультразвука и аналогичным способом Не указана В корзину