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    Главная / Торговый портал / Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки / Текущий ремонт помещений хранилищ склада ВМ для нужд ПФ "Севергазгеофизика" ЯНАО, Пуровский район, ст. Фарафонтьевская
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Текущий ремонт помещений хранилищ склада ВМ для нужд ПФ "Севергазгеофизика" ЯНАО, Пуровский район, ст. Фарафонтьевская

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Текущий ремонт помещений хранилищ склада ВМ для нужд ПФ "Севергазгеофизика" ЯНАО, Пуровский район, ст. Фарафонтьевская- Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки
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    Текущий ремонт помещений хранилищ склада ВМ для нужд ПФ "Севергазгеофизика" ЯНАО, Пуровский район, ст. Фарафонтьевская

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