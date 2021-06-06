Выполнение работ по реконструкции плоской кровли с. Кабардинка, ул. Мира, 3, пансионат "Надежда", Литер К.
Работы строительные по возведению нежилых зданий и сооружений (работы по строительству новых объектов, возведению пристроек, реконструкции и ремонту зданий)
от 12499997,24₽
Отделочные работы спального корпуса 2, номера 620, 621, 631
Работы строительные по возведению нежилых зданий и сооружений (работы по строительству новых объектов, возведению пристроек, реконструкции и ремонту зданий)
от 453072₽
Реконструкция цеха
Работы строительные по возведению нежилых зданий и сооружений (работы по строительству новых объектов, возведению пристроек, реконструкции и ремонту зданий)
Не указана
Капитальный ремонт здания спального корпуса 2, номера 620, 621, 631 сантехнические и электромонтажные работы
Работы строительные по возведению нежилых зданий и сооружений (работы по строительству новых объектов, возведению пристроек, реконструкции и ремонту зданий)
Не указана
Капитальный ремонт КПП
Работы строительные по возведению нежилых зданий и сооружений (работы по строительству новых объектов, возведению пристроек, реконструкции и ремонту зданий)
Не указана
Капитальный ремонт здания подстанции
Работы строительные по возведению нежилых зданий и сооружений (работы по строительству новых объектов, возведению пристроек, реконструкции и ремонту зданий)
Не указана
Капитальный ремонт жилого помещения (кабинет)
Работы строительные по возведению нежилых зданий и сооружений (работы по строительству новых объектов, возведению пристроек, реконструкции и ремонту зданий)
Не указана
Капитальный ремонт гаража
Работы строительные по возведению нежилых зданий и сооружений (работы по строительству новых объектов, возведению пристроек, реконструкции и ремонту зданий)
Не указана
Капитальный ремонт туалета
Работы строительные по возведению нежилых зданий и сооружений (работы по строительству новых объектов, возведению пристроек, реконструкции и ремонту зданий)
Не указана
Капитальный ремонт квартир
Работы строительные по возведению нежилых зданий и сооружений (работы по строительству новых объектов, возведению пристроек, реконструкции и ремонту зданий)
Не указана
Капитальный ремонт здания арочного типа
Работы строительные по возведению нежилых зданий и сооружений (работы по строительству новых объектов, возведению пристроек, реконструкции и ремонту зданий)
Не указана
Капитальный ремонт теплой автостоянки
Работы строительные по возведению нежилых зданий и сооружений (работы по строительству новых объектов, возведению пристроек, реконструкции и ремонту зданий)
Не указана