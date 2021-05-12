Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Добавлено в корзину!
    Отправить запрос
    Удалено из корзины
    Главная / Торговый портал / Работы штукатурные / Подкраска секции 500х2000СМ
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Подкраска секции 500х2000СМ

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Подкраска секции 500х2000СМ- Работы штукатурные
    7
    Подкраска секции 500х2000СМ

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    Не указана
    В корзину
    Единица измерения:
    ШТ
    Заказать в один клик
    Авторизуйтесь, чтобы увидеть технические характеристики
    Сообщить об ошибке

    Похожие товары

    Огрунтовка фасадов ранее окрашенных под окраску перхлорвиниловыми красками-простых с земли и лесов
    Работы штукатурные
    от 47,47
    В корзину
    Окраска стен внутри помещения водными составами
    Работы штукатурные
    от 280
    В корзину
    Сплошное нанесение на стену шпатлевки два слоя 3ММ
    Работы штукатурные
    от 265
    В корзину
    Сплошное нанесение на стену штукатурки 10ММ
    Работы штукатурные
    от 400
    В корзину
    Нанесение на поверхности бетонные и оштукатуренные грунтовки
    Работы штукатурные
    от 107
    В корзину
    Окраска фасадов по подготовленной поверхности с земли и лесов перхлорвиниловыми красками два слоя
    Работы штукатурные
    от 121184,82
    В корзину
    Окраска стен по штукатурке водно-дисперсионными акриловыми составами высококачественными
    Работы штукатурные
    от 449,59
    В корзину
    Ремонт штукатурки прямолинейных откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором
    Работы штукатурные
    от 2079,11
    В корзину
    Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: на каждые следующие 10ММ толщины слоя добавлять к расценке 61-2-9
    Работы штукатурные
    от 322,16
    В корзину
    Штукатурка фасадов цементно-известковым раствором улучшенным
    Работы штукатурные
    от 350
    В корзину
    Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов
    Работы штукатурные
    от 105,86
    В корзину
    Окраска с подготовкой поверхности фасадов с земли и лесов перхлорвиниловыми красками два слоя
    Работы штукатурные
    от 192,3
    В корзину
    Позвонить