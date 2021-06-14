Облицовка оконных и дверных откосов по сплошному основанию на клее декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Облицовка оконных и дверных откосов по сплошному основанию на клее декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов- Работы строительно-монтажные прочие