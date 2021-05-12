Огрунтовка фасадов ранее окрашенных под окраску перхлорвиниловыми красками-простых с земли и лесов
Работы штукатурные
от 47,47₽
Окраска стен внутри помещения водными составами
Работы штукатурные
от 280₽
Сплошное нанесение на стену шпатлевки два слоя 3ММ
Работы штукатурные
от 265₽
Сплошное нанесение на стену штукатурки 10ММ
Работы штукатурные
от 400₽
Нанесение на поверхности бетонные и оштукатуренные грунтовки
Работы штукатурные
от 107₽
Окраска фасадов по подготовленной поверхности с земли и лесов перхлорвиниловыми красками два слоя
Работы штукатурные
от 121184,82₽
Окраска стен по штукатурке водно-дисперсионными акриловыми составами высококачественными
Работы штукатурные
от 449,59₽
Ремонт штукатурки прямолинейных откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором
Работы штукатурные
от 2079,11₽
Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: на каждые следующие 10ММ толщины слоя добавлять к расценке 61-2-9
Работы штукатурные
от 322,16₽
Штукатурка фасадов цементно-известковым раствором улучшенным
Работы штукатурные
от 350₽
Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов
Работы штукатурные
от 105,86₽
Окраска с подготовкой поверхности фасадов с земли и лесов перхлорвиниловыми красками два слоя
Работы штукатурные
от 192,3₽