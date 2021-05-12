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    Главная / Торговый портал / Работы штукатурные / Окраска по сборным конструкциям стен подготовленным под окраску поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенными
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Окраска по сборным конструкциям стен подготовленным под окраску поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенными

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Окраска по сборным конструкциям стен подготовленным под окраску поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенными- Работы штукатурные
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    Окраска по сборным конструкциям стен подготовленным под окраску поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенными

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    Цена
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    Единица измерения:
    М2
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