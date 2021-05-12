Огрунтовка фасадов ранее окрашенных под окраску перхлорвиниловыми красками-простых с земли и лесов Работы штукатурные от 47,47 ₽ В корзину

Окраска стен внутри помещения водными составами Работы штукатурные от 280 ₽ В корзину

Сплошное нанесение на стену шпатлевки два слоя 3ММ Работы штукатурные от 265 ₽ В корзину

Сплошное нанесение на стену штукатурки 10ММ Работы штукатурные от 400 ₽ В корзину

Нанесение на поверхности бетонные и оштукатуренные грунтовки Работы штукатурные от 107 ₽ В корзину

Окраска фасадов по подготовленной поверхности с земли и лесов перхлорвиниловыми красками два слоя Работы штукатурные от 121184,82 ₽ В корзину

Окраска стен по штукатурке водно-дисперсионными акриловыми составами высококачественными Работы штукатурные от 449,59 ₽ В корзину

Ремонт штукатурки прямолинейных откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором Работы штукатурные от 2079,11 ₽ В корзину

Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: на каждые следующие 10ММ толщины слоя добавлять к расценке 61-2-9 Работы штукатурные от 322,16 ₽ В корзину

Штукатурка фасадов цементно-известковым раствором улучшенным Работы штукатурные от 350 ₽ В корзину

Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов Работы штукатурные от 105,86 ₽ В корзину