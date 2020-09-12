Строительство временных дорог, площадок, инженерных сооружений Дорожно-строительные работы с использованием экскаватора на территории санатория
Работы по подготовке строительного участка для последующих строительных работ, включая буровзрывные работы и работы по удалению скальных пород
Не указана
Строительство временных дорог, площадок, инженерных сооружений Устройство лежневого настила
Работы по подготовке строительного участка для последующих строительных работ, включая буровзрывные работы и работы по удалению скальных пород
от 531₽