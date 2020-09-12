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    Главная / Торговый портал / Работы по подготовке строительного участка для последующих строительных работ, включая буровзрывные работы и работы по удалению скальных пород / Строительство временных дорог, площадок, инженерных сооружений Дорожно-строительные работы с использованием экскаватора на территории санатория
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Строительство временных дорог, площадок, инженерных сооружений Дорожно-строительные работы с использованием экскаватора на территории санатория

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Строительство временных дорог, площадок, инженерных сооружений Дорожно-строительные работы с использованием экскаватора на территории санатория- Работы по подготовке строительного участка для последующих строительных работ, включая буровзрывные работы и работы по удалению скальных пород
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    Строительство временных дорог, площадок, инженерных сооружений Дорожно-строительные работы с использованием экскаватора на территории санатория

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