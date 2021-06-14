Установка воронок водосточных ГЭСН 06-01-001-01. Состав работ 01 Раскрой и установка досок 02 Установка щитов опалубки 03 Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 04 Установка арматуры 05 Укладка бетонной смеси Работы строительно-монтажные прочие от 1094 ₽ В корзину

Планировка площадей ручным способом, группа грунтов 2 Работы строительно-монтажные прочие от 51,04 ₽ В корзину

Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона ГЭСН 27-02-005-01. Состав работ 01 Укладка конструкций лотка на цементном растворе с заделкой шва сопряжения с проезжей частью битумной мастикой. 02 Планировка основания перед укладкой бортового камня (лотка). Работы строительно-монтажные прочие от 7651 ₽ В корзину

Устройство подстилающих и выравнивающих слоёв оснований из песка ФЕР 27-04-001-01 Состав работ 1 Планировка и прикатка земляного полотна с поливом водой. 2Россыпь и разравнивание материалов. 3 Уплотнение россыпей с поливкой водой. Работы строительно-монтажные прочие от 640 ₽ В корзину

Облицовка оконных и дверных откосов по сплошному основанию на клее декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов Работы строительно-монтажные прочие Не указана В корзину

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Устройство цокольного ввода газопровода диаметр газопровода до 160ММ в здание из полиэтиленовых труб Работы строительно-монтажные прочие от 24579,24 ₽ В корзину