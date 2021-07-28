Характеристики

Арт. 643000344 ОСБ 3 - плита для пола и крыши, с небольшой нагрузкой: предназначена для эксплуатации в тяжелых условиях по отношению к механическим нагрузкам и влажности, применяемая в среде с умеренной влажностью как внутри, так и снаружи. Тип: Плиты OSB Страна производства: Россия Толщина (мм): 12 Вес брутто (кг/шт) : 24 Подробное описание Плита OSB используется для устройства стен каркасных строений и межкомнатных перегородок, для монтажа напольных настилов и выравнивания уже существующих полов, для устройства основания некоторых видов кровельного материала, съемной бетонной опалубки. Плиты влагоустойчивы и трудновоспламеняемы. В основе лежат крупноразмерные стружки, скрепленные водостойкой смолой под давлением и температурой. Свойства: - высокая прочность; - влагостойкость; - лёгкость обработки (пилится и режется; строгается и шлифуется; просверливается и прибивается.); - коэффициент удержания крепежа на 25 % выше, чем у хвойной фанеры и ДСП; - низкий уровень дефектов (расслоений, сучков и пустот); - плита OSB не подвержена порче насекомыми; - Антисептичность – специальные добавки при их изготовлении препятствуют размножению грибка и плесени; - Однородная структура, обеспечивающая целостность материала при нагрузках на изгиб (в отличие от фанеры он не расслаивается).