Сапоги защитные мужские 165-05Н для защиты от воды и слабых растворов неорганических кислот (концентрации до 20%) и щелочей (концентрации до 20%) ПВХ с манжетой-надставкой из хлопкополиэфирного обувного материала литьевой метод крепления ООО Трансинсервис

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Сапоги защитные мужские 165-05Н для защиты от воды и слабых растворов неорганических кислот (концентрации до 20%) и щелочей (концентрации до 20%) ПВХ с манжетой-надставкой из хлопкополиэфирного обувного материала литьевой метод крепления ООО Трансинсервис- Обувь различная специальная