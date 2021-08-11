Ботинки защитные кожаные, утепленные мужские Юпитер-7 для защиты от нефти, нефтепродуктов, механических воздействий (от ударов в носочной части энергией 5 Дж) и пониженных температур для эксплуатации в III, IV и «Особом» климатических поясах с втачными и вкладными стельками из натурального меха литьевой метод крепления с жесткими подносками ООО Трансинсервис

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Ботинки защитные кожаные, утепленные мужские Юпитер-7 для защиты от нефти, нефтепродуктов, механических воздействий (от ударов в носочной части энергией 5 Дж) и пониженных температур для эксплуатации в III, IV и «Особом» климатических поясах с втачными и вкладными стельками из натурального меха литьевой метод крепления с жесткими подносками ООО Трансинсервис- Обувь различная специальная