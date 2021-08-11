Ботинки защитные кожаные, утепленные мужские Юпитер-7м для защиты от нефти, нефтепродуктов, механических воздействий (от ударов в носочной части энергией 200 Дж) и пониженных температур для эксплуатации в III, IV и «особом» климатических поясах с втачными и вкладными стельками из натурального меха литьевой метод крепления с внутренними защитными металлическими подносками ООО Трансинсервис

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Ботинки защитные кожаные, утепленные мужские Юпитер-7м для защиты от нефти, нефтепродуктов, механических воздействий (от ударов в носочной части энергией 200 Дж) и пониженных температур для эксплуатации в III, IV и «особом» климатических поясах с втачными и вкладными стельками из натурального меха литьевой метод крепления с внутренними защитными металлическими подносками ООО Трансинсервис- Обувь различная специальная