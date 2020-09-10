Сапоги защитные мужские Юпитер-21п для защиты от нефти, нефтепродуктов и механических воздействий ( 200 Дж) кожаные литьевой метод крепления с защитными подносками ООО Трансинсервис

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Сапоги защитные мужские Юпитер-21п для защиты от нефти, нефтепродуктов и механических воздействий ( 200 Дж) кожаные литьевой метод крепления с защитными подносками ООО Трансинсервис- Обувь различная специальная