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    Главная / Торговый портал / Услуги по оптовой торговле прочими строительными материалами и изделиями / Теплоизоляция трубная утеплитель K-Flex ST 13 108ММ 2М каучук вспененный -200...+105ГРАД ЦЕЛЬС Г1
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Теплоизоляция трубная утеплитель K-Flex ST 13 108ММ 2М каучук вспененный -200...+105ГРАД ЦЕЛЬС Г1

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Теплоизоляция трубная утеплитель K-Flex ST 13 108ММ 2М каучук вспененный -200...+105ГРАД ЦЕЛЬС Г1- Услуги по оптовой торговле прочими строительными материалами и изделиями
    10
    Теплоизоляция трубная утеплитель K-Flex ST 13 108ММ 2М каучук вспененный -200...+105ГРАД ЦЕЛЬС Г1

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    Цена
    от 340
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    Поставщики
    • ООО "КОМСНАБ АЛЬЯНС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      340
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      340
      Спецификация
      Производство прочих строительно-монтажных работ
      Характеристики
      БРЕНДK-Flex ВЕС БРУТТО0,564 кг СЕРИЯ ST ТИПТрубная изоляция ДЛИНА2000 мм ДИАМЕТР ВНУТРЕННИЙ 108 мм ТОЛЩИНА13 мм ТИП ПРИМЕНЕНИЯДля внутреннего применения, Для наружного применения МЕСТО ПРИМЕНЕНИЯДля дома, Для квартиры, Для каркасного дома ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯДля труб МАТЕРИАЛ Вспененный каучук КОЭФФИЦИЕНТ ПАРОПРОНИЦАЕМОСТИ0,0034 мг/м*ч*Па ПОВЫШЕННАЯ ОГНЕСТОЙКОСТЬ Да ПЛОТНОСТЬ 65 кг/м3 ТЕМПЕРАТУРА ПРИМЕНЕНИЯ -200 - +105 C ВЛАГОСТОЙКОСТЬ Да ГРУППА ГОРЮЧЕСТИ Г1 ФОРМА ВЫПУСКАТрубка
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      340c НДС
    • ГЛОБА АЛИНА МИХАЙЛОВНА
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      340
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      340
      Спецификация
      Производство прочих строительно-монтажных работ
      Характеристики
      БРЕНДK-Flex ВЕС БРУТТО0,564 кг СЕРИЯ ST ТИПТрубная изоляция ДЛИНА2000 мм ДИАМЕТР ВНУТРЕННИЙ 108 мм ТОЛЩИНА13 мм ТИП ПРИМЕНЕНИЯДля внутреннего применения, Для наружного применения МЕСТО ПРИМЕНЕНИЯДля дома, Для квартиры, Для каркасного дома ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯДля труб МАТЕРИАЛ Вспененный каучук КОЭФФИЦИЕНТ ПАРОПРОНИЦАЕМОСТИ0,0034 мг/м*ч*Па ПОВЫШЕННАЯ ОГНЕСТОЙКОСТЬ Да ПЛОТНОСТЬ 65 кг/м3 ТЕМПЕРАТУРА ПРИМЕНЕНИЯ -200 - +105 C ВЛАГОСТОЙКОСТЬ Да ГРУППА ГОРЮЧЕСТИ Г1 ФОРМА ВЫПУСКАТрубка
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      340c НДС

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