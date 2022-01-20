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    Главная / Торговый портал / Части светильников и осветительных устройств / Профиль угловой LL-2-ALP008 для светодиодной ленты 16х16х2000 алюминиевый Elektrostandard 4690389130908
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Профиль угловой LL-2-ALP008 для светодиодной ленты 16х16х2000 алюминиевый Elektrostandard 4690389130908

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Профиль угловой LL-2-ALP008 для светодиодной ленты 16х16х2000 алюминиевый Elektrostandard 4690389130908- Части светильников и осветительных устройств
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    Профиль угловой LL-2-ALP008 для светодиодной ленты 16х16х2000 алюминиевый Elektrostandard 4690389130908

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    от 456
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      1250
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      1500
      Спецификация
      Торговля розничная осветительными приборами в специализированных магазинах
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
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      1500c НДС
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      1220
      Спецификация
      Торговля розничная осветительными приборами в специализированных магазинах
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      Минимальная партия
      0
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      Цена без НДС, руб.
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      840
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      0
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      0.0
      Цена с НДС, руб.
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      Спецификация
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      Характеристики
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      0
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      Не указана
      Спецификация
      Торговля розничная осветительными приборами в специализированных магазинах
      Характеристики
      Минимальная партия
      10000
      Регионы поставки
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      Не указана

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