Шкаф для документов Эдем Лотос 5.10 1800х1100х500ММ серый ДСП 16ММ ДСП 25ММ ABS 2ММ 2 секции 2-дверный левая секция с фальш-панелью (1800х200х16ММ) полками/ распашной дверью (тонированное стекло в алюминиевом профиле) ООО Элизиум Россия
Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Шкаф для документов Эдем Лотос 5.10 1800х1100х500ММ серый ДСП 16ММ ДСП 25ММ ABS 2ММ 2 секции 2-дверный левая секция с фальш-панелью (1800х200х16ММ) полками/ распашной дверью (тонированное стекло в алюминиевом профиле) ООО Элизиум Россия- Шкафы офисные деревянные
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Характеристики
Шкаф.Размер: 1800х1100х500 мм.Лотос 5.10.Материал: ДСП с матовым покрытием из меламина. Цвет: серый. Кромка из ABS 2 мм на всех видимых торцах в цвет плиты. Толщина топов 25 мм, толщина прочих деталей 16 мм. Левая секция оснащена фальш-панелью (1800*200*16) полками и распашной дверью из тонированного стекла в алюминиевом профиле. Правая секция оснащена полками.