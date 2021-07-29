Шкаф для документов Эдем Лотос 5.10 1800х1100х500ММ серый ДСП 16ММ ДСП 25ММ ABS 2ММ 2 секции 2-дверный левая секция с фальш-панелью (1800х200х16ММ) полками/ распашной дверью (тонированное стекло в алюминиевом профиле) ООО Элизиум Россия

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Шкаф для документов Эдем Лотос 5.10 1800х1100х500ММ серый ДСП 16ММ ДСП 25ММ ABS 2ММ 2 секции 2-дверный левая секция с фальш-панелью (1800х200х16ММ) полками/ распашной дверью (тонированное стекло в алюминиевом профиле) ООО Элизиум Россия- Шкафы офисные деревянные