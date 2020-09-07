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    Главная / Торговый портал / Фольга медная толщиной не более 0,15 мм / Фольга латунная 0.05х300 Л63 ГОСТ 2208
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Фольга латунная 0.05х300 Л63 ГОСТ 2208

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Фольга латунная 0.05х300 Л63 ГОСТ 2208- Фольга медная толщиной не более 0,15 мм
    17
    Фольга латунная 0.05х300 Л63 ГОСТ 2208

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    от 1200000
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    Единица измерения:
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    Поставщики
    • ООО "ГАЗДИАГНОСТИКА"
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      Цена без НДС, руб.
      6687250
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      8024700
      Спецификация
      Производство стальных прутков и сплошных профилей методом холодного волочения
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      8024700c НДС
    • ООО "МЕТАЛЛМЕТСНАБ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      2175000
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      2610000
      Спецификация
      Производство стальных прутков и сплошных профилей методом холодного волочения
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      2610000c НДС
    • ООО "РМК"
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      Цена без НДС, руб.
      1116250
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      1339500
      Спецификация
      Производство стальных прутков и сплошных профилей методом холодного волочения
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      1339500c НДС
    • ООО "МЕТАЛЛОПОСТАВКА"
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      Цена без НДС, руб.
      1000000
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      1200000
      Спецификация
      Производство стальных прутков и сплошных профилей методом холодного волочения
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      1200000c НДС
    • ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РМ-ГРУПП"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      0
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство стальных прутков и сплошных профилей методом холодного волочения
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • ООО "МТКОМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      0
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство стальных прутков и сплошных профилей методом холодного волочения
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Воронежская область, Свердловская область, Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Вологодская область, Волгоградская область, Томская область, Республика Коми, Республика Башкортостан, Республика Татарстан (Татарстан), Московская область, Краснодарский край, Саратовская область, Самарская область, Город Санкт-Петербург город федерального значения, Ленинградская область
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