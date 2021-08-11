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    Главная / Торговый портал / Полосы и ленты из меди толщиной более 0,15 мм / Лента медная ДПРНП М1 0.2х300ММ ГОСТ 1173-2006
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Лента медная ДПРНП М1 0.2х300ММ ГОСТ 1173-2006

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Лента медная ДПРНП М1 0.2х300ММ ГОСТ 1173-2006- Полосы и ленты из меди толщиной более 0,15 мм
    14
    Лента медная ДПРНП М1 0.2х300ММ ГОСТ 1173-2006

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    от 1306784,02
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