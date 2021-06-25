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    Главная / Торговый портал / Весы лабораторные / Весы лабораторные электронные Сартогосм СЕ6202-С 6200Г 0.01Г 180х180ММ класс II
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Весы лабораторные электронные Сартогосм СЕ6202-С 6200Г 0.01Г 180х180ММ класс II

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Весы лабораторные электронные Сартогосм СЕ6202-С 6200Г 0.01Г 180х180ММ класс II- Весы лабораторные
    13
    Весы лабораторные электронные Сартогосм СЕ6202-С 6200Г 0.01Г 180х180ММ класс II

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    Цена
    от 86340
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    • ООО "ЛАБДЕПО"
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      20.0
      Цена с НДС, руб.
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      Спецификация
      Производство точных весов; производство ручных инструментов для черчения, разметки и математических расчетов; производство ручных инструментов для измерения линейных размеров, не включенных в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      116701,2c НДС
    • ООО "СТРОЙЭНЕРГОГАЗ"
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      Цена без НДС, руб.
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      Цена с НДС, руб.
      110750,04
      Спецификация
      Производство точных весов; производство ручных инструментов для черчения, разметки и математических расчетов; производство ручных инструментов для измерения линейных размеров, не включенных в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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    • ООО "ЭЛЕКТРОНПРИБОР"
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      83000
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      20.0
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      Спецификация
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      0
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      99600c НДС
    • КАЛАШНИКОВ ЕВГЕНИЙ ДМИТРИЕВИЧ
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      95000
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      0.0
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      Спецификация
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      0
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      95000c НДС
    • УШАКОВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
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      Цена без НДС, руб.
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      Ставка НДС, %
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      94800
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      Характеристики
      Минимальная партия
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      78915,16
      Ставка НДС, %
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      94698,2
      Спецификация
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      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Алтайский край, Приморский край, Томская область, Республика Коми, Московская область, Краснодарский край, Свердловская область, Саратовская область, Омская область, Тюменская область, Красноярский край, Новосибирская область, Нижегородская область
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      94698,2c НДС
    • ООО "ИНВЕСТКОНТРАКТ"
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      Цена без НДС, руб.
      78900
      Ставка НДС, %
      20.0
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      94680
      Спецификация
      Производство точных весов; производство ручных инструментов для черчения, разметки и математических расчетов; производство ручных инструментов для измерения линейных размеров, не включенных в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
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      Подробнее
      94680c НДС
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      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      78800
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      20.0
      Цена с НДС, руб.
      94560
      Спецификация
      Производство точных весов; производство ручных инструментов для черчения, разметки и математических расчетов; производство ручных инструментов для измерения линейных размеров, не включенных в другие группировки
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      Минимальная партия
      0
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      94560c НДС
    • ООО "КОМПСТАР"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      78341
      Ставка НДС, %
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      Цена с НДС, руб.
      94009,2
      Спецификация
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      94009,2c НДС
    • ООО "ЦВЕТХРОМ"
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      Цена без НДС, руб.
      77900
      Ставка НДС, %
      20.0
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      93480
      Спецификация
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      Характеристики
      Минимальная партия
      1
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      93480c НДС
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      Цена без НДС, руб.
      77400
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      92880
      Спецификация
      Производство точных весов; производство ручных инструментов для черчения, разметки и математических расчетов; производство ручных инструментов для измерения линейных размеров, не включенных в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      92880c НДС
    • ООО "НВ-ЛАБ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      77273,51
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      92728,22
      Спецификация
      Производство точных весов; производство ручных инструментов для черчения, разметки и математических расчетов; производство ручных инструментов для измерения линейных размеров, не включенных в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
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      92728,22c НДС
    • АО "ХРС"
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      Цена без НДС, руб.
      76830
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      20.0
      Цена с НДС, руб.
      92196
      Спецификация
      Производство точных весов; производство ручных инструментов для черчения, разметки и математических расчетов; производство ручных инструментов для измерения линейных размеров, не включенных в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      92196c НДС
    • ООО "ЛАБПРОФ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      75820
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      90984
      Спецификация
      Производство точных весов; производство ручных инструментов для черчения, разметки и математических расчетов; производство ручных инструментов для измерения линейных размеров, не включенных в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      90984c НДС
    • ООО "ЛКС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      74500
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      89400
      Спецификация
      Производство точных весов; производство ручных инструментов для черчения, разметки и математических расчетов; производство ручных инструментов для измерения линейных размеров, не включенных в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
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      89400c НДС
    • ООО "ЦКТ"
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      Цена без НДС, руб.
      72150
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      86580
      Спецификация
      Производство точных весов; производство ручных инструментов для черчения, разметки и математических расчетов; производство ручных инструментов для измерения линейных размеров, не включенных в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
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      Подробнее
      86580c НДС
    • ООО "ЛАБ СТОР"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      71950
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      86340
      Спецификация
      Производство точных весов; производство ручных инструментов для черчения, разметки и математических расчетов; производство ручных инструментов для измерения линейных размеров, не включенных в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      86340c НДС

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