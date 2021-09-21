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    Главная / Торговый портал / Приборы отопительные электрические / Конвектор электрический Ballu Ettore BEC/ETMR-1500 1500ВТ 220В IP24 20М2 400х113х595ММ
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Конвектор электрический Ballu Ettore BEC/ETMR-1500 1500ВТ 220В IP24 20М2 400х113х595ММ

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Конвектор электрический Ballu Ettore BEC/ETMR-1500 1500ВТ 220В IP24 20М2 400х113х595ММ- Приборы отопительные электрические
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    Конвектор электрический Ballu Ettore BEC/ETMR-1500 1500ВТ 220В IP24 20М2 400х113х595ММ

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    Цена
    от 3600
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      20.0
      Цена с НДС, руб.
      7509,5
      Спецификация
      Торговля оптовая электрической бытовой техникой
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
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      7509,5c НДС
    • ООО "ТРАНСЭНЕРГОХОЛДИНГ"
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      Цена без НДС, руб.
      6118
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      Цена с НДС, руб.
      7341,6
      Спецификация
      Торговля оптовая электрической бытовой техникой
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
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      7341,6c НДС
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      Цена без НДС, руб.
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      Ставка НДС, %
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      Цена с НДС, руб.
      7200
      Спецификация
      Торговля оптовая электрической бытовой техникой
      Характеристики
      Минимальная партия
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      7200c НДС
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      Цена без НДС, руб.
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      Ставка НДС, %
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      Цена с НДС, руб.
      6375
      Спецификация
      Торговля оптовая электрической бытовой техникой
      Характеристики
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      6375c НДС
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      Цена без НДС, руб.
      5000
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      6000
      Спецификация
      Торговля оптовая электрической бытовой техникой
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      6000c НДС
    • ООО "ИННОТЕХ АЙТИ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      5000
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      6000
      Спецификация
      Торговля оптовая электрической бытовой техникой
      Характеристики
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      0
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      6000c НДС
    • ООО "ЛОГИКА"
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      Цена без НДС, руб.
      4980
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      5976
      Спецификация
      Торговля оптовая электрической бытовой техникой
      Характеристики
      Обогреватель конвекторный Ballu Ettore (BEC/ETMR-1500) 1500Вт
      Минимальная партия
      0
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      Оренбургская область
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      5976c НДС
    • ООО «КОМПЛЕКТЦЕНТР»
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      Цена без НДС, руб.
      4972,5
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      5967
      Спецификация
      Торговля оптовая электрической бытовой техникой
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      5967c НДС
    • ООО "КОМУС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      4325
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      5190
      Спецификация
      Торговля оптовая электрической бытовой техникой
      Характеристики
      Торговая марка: Ballu Подробные характеристики Тип установки: напольный/настенный Мощность: 1500 вт Термостат (терморегулятор): Да Тип управления: механическое Площадь обогрева: 20 кв.м Автоматическое отключение: Да Отключение при опрокидывании: Да Наличие таймера: Да Наличие вентилятора: Нет Защита от замерзания: Нет Ножки-колесики в комплекте: Да Пульт ДУ: Нет Место для хранения шнура: Нет Длина шнура: 1 метр Комус-Гид: с ручкой для переноски Высота (Габарит Y): 400 мм Глубина (Габарит Z): 113 мм Ширина (Габарит X): 595 мм Вес: 4 кг Гарантийный срок (год): 3 Страна происхождения: Россия
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      5190c НДС
    • ООО "АЛЬЯНС-ПРО"
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      Цена без НДС, руб.
      4325
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      5190
      Спецификация
      Торговля оптовая электрической бытовой техникой
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      5190c НДС
    • ООО "АПК "УНИВЕРСАЛЭНЕРГО"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      3980
      Ставка НДС, %
      20.0
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      4776
      Спецификация
      Торговля оптовая электрической бытовой техникой
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      Минимальная партия
      4000
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      4776c НДС
    • ООО "ЦТО"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      3947,14
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      4736,57
      Спецификация
      Торговля оптовая электрической бытовой техникой
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      4736,57c НДС
    • ООО "ПРОДЭЛ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      3000
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      3600
      Спецификация
      Торговля оптовая электрической бытовой техникой
      Характеристики
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      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      3600c НДС

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