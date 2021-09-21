Характеристики

Торговая марка: Ballu Подробные характеристики Тип установки: напольный/настенный Мощность: 1500 вт Термостат (терморегулятор): Да Тип управления: механическое Площадь обогрева: 20 кв.м Автоматическое отключение: Да Отключение при опрокидывании: Да Наличие таймера: Да Наличие вентилятора: Нет Защита от замерзания: Нет Ножки-колесики в комплекте: Да Пульт ДУ: Нет Место для хранения шнура: Нет Длина шнура: 1 метр Комус-Гид: с ручкой для переноски Высота (Габарит Y): 400 мм Глубина (Габарит Z): 113 мм Ширина (Габарит X): 595 мм Вес: 4 кг Гарантийный срок (год): 3 Страна происхождения: Россия