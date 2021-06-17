Характеристики

ГОСТ 56350 - 2015. Табло электронное "Бегущая строка" Табло погодных условий ИМПУЛЬС-921-D21X4-L4XT10XK1-T-ER2 предназначено для отображения текущего времени, температуры воздуха и погодных условий. Габаритные размеры 1100x700x75 мм. Отображаемые параметры - текущее время [ЧЧ:ММ] и температура воздуха [-88°или 88°С]попеременно, погодные условия "снег", "гололед", "туман", "дождь" в текстовом формате (выкладка) на отдельных индикаторах.. Высота индикаторов - время и температура – 210 мм, погодные условия – 100 мм. Расстояние видимости до 80 м. Тип индикаторов - светодиоды красного свечения, угол обзора 120°.