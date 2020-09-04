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    Главная / Торговый портал / Приборы отопительные электрические / Электроковрик гибкий нагревательный 255х210 2.7КВТ 60В 45А ООО "ГК "Ремонтные технологии"
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Электроковрик гибкий нагревательный 255х210 2.7КВТ 60В 45А ООО "ГК "Ремонтные технологии"

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Электроковрик гибкий нагревательный 255х210 2.7КВТ 60В 45А ООО "ГК "Ремонтные технологии"- Приборы отопительные электрические
    20
    Электроковрик гибкий нагревательный 255х210 2.7КВТ 60В 45А ООО "ГК "Ремонтные технологии"

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    Цена
    от 6240
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    Единица измерения:
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    Поставщики
    • ООО " ГК РТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      5200
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      6240
      Спецификация
      Торговля оптовая электрической бытовой техникой
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      6240c НДС
    • ООО "КАТРАН"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      0
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Торговля оптовая электрической бытовой техникой
      Характеристики
      2,7 кВт, 60В, 45А, 1050 град С
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана

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